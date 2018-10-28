Маленький мальчик надел на голову решётку — родители не смогли её снять
Им пришлось вызывать спасателей
Ребёнок из Первомайского района Новосибирска надел на голову металлическую решётку — но не смог её снять ни сам, ни с помощью родных.
Спасатели муниципальной службы МАСС выехали на вызов с улицы Красный Факел в Первомайском районе — им сообщили, что мальчик около 4–5 лет надел на голову металлический предмет.
«Это одна из составляющих для приготовления картошки фри — типа решёточки такой металлической во фритюрнице. Вот такой элемент он себе и надел.
Снять не смогли — и, видимо, когда начали снимать, где ушные раковины, были сильно болезненные ощущения. Ребёнок плакал»,
— пояснил корреспонденту НГС начальник спасательной службы Дмитрий Фокин.
Решётку спиливать не пришлось — спасатели просто «перекусили» её и помогли мальчику освободиться.
«Шея освобождена от постороннего металлического предмета. В медицинской помощи не нуждается», — добавили в МАСС.
Спасатели Новосибирска довольно часто помогают горожанам, которые надели на себя разные предметы и не смогли освободиться сами. Ранее, например, они спасли 5-летнего мальчика, который заковал себя в наручники, и взрослой сибирячке, попавшей в такую же беду. А однажды спасатели спилили настоящее «Кольцо Всевластия» с пальца новосибирца.
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Мария Морсина
Фото из архива НГС