РЖД запустили специальный поезд до Новосибирска
Теперь пассажиры, которые застряли на Кубани из-за размыва путей, смогут доехать до Новосибирска
Российские железные дороги пустили дополнительные поезда на Кубани, в том числе поезд Горячий Ключ – Новосибирск. Он идет по маршруту поезда Адлер – Новосибирск, задержанного на участке Греческий — Кривенковская Краснодарского региона.
«Со станции Горячий Ключ в 14:00 по специальному расписанию отправлен по назначению поезд №551 Горячий Ключ - Новосибирск с остановками по маршруту поезда №140 Адлер – Новосибирск», — говорится в сообщении РЖД.
Несколько дней назад более десяти поездов задержали на Кубани из-за подтопления железнодорожных путей, среди них был поезд Адлер – Новосибирск.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова