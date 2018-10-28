РЖД запустили специальный поезд до Новосибирска

Теперь пассажиры, которые застряли на Кубани из-за размыва путей, смогут доехать до Новосибирска

Всего пассажирам будет предложено более 7 тысяч мест
Всего пассажирам будет предложено более 7 тысяч мест

Российские железные дороги пустили дополнительные поезда на Кубани, в том числе поезд Горячий Ключ – Новосибирск. Он идет по маршруту поезда Адлер – Новосибирск, задержанного на участке Греческий — Кривенковская Краснодарского региона.


«Со станции Горячий Ключ в 14:00 по специальному расписанию отправлен по назначению поезд №551 Горячий Ключ - Новосибирск с остановками по маршруту поезда №140 Адлер – Новосибирск», — говорится в сообщении РЖД.


Несколько дней назад более десяти поездов задержали на Кубани из-за подтопления железнодорожных путей, среди них был поезд Адлер – Новосибирск.

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