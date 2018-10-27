Новосибирск опустился в рейтинге городов для жизни с детьми

По сравнению с прошлым годом оценка города упала на 0,3 балла

Городом с худшей инфраструктурой для детей признали Волоколамск

Новосибирск оказался в середине списка «Лучшие города России для жизни с детьми». В рейтинге из 150 городов-миллионников столица Сибири заняла 47-е место с оценкой в 7 баллов. Таковы результаты исследования сайта Domofond.ru.







По сравнению с прошлым годом оценка Новосибирска упала на 0,3 балла. Рейтинг составляли на основе опроса жителей России.







«Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть всё необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей», — говорится в обзоре исследования.







Первые три места в рейтинге заняли Москва и города Московской области — Домодедово и Мытищи. Городом с худшей инфраструктурой для детей признали Волоколамск — его оценка составила 4,9 балла.







Недавно Новосибирская область заняла 60-е место в рейтинге любвеобильности, «индекс любви» здесь составил 4,35.

