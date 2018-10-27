Красивые и гибкие: в Новосибирске прошёл фестиваль гимнастики





В Новосибирске прошёл фестиваль гимнастики — спортсмены показали самые яркие и захватывающие номера.





Фестиваль открыли в спорткомплексе «Север», он посвящён Всероссийскому дню гимнастики. Он проходит в Новосибирске в 13-й раз. Фестиваль организовало управление физической культуры и спорта мэрии и МАУ «Стадион».









«В этом году — 400 участников. Свои лучшие номера представили воспитанники спортивной школы гимнастики и других учреждений. Были красивейшие номера художественной гимнастики, акробатика, прыжки на батуте, спортивные танцы, рок-н-ролл. Возраст участников — от 5 до 75 лет. Пожилые люди также выступали в составах своих команд — все они занимаются в группах здоровья. Всего зал в спортивном комплексе вместил 1500 человек — это выступающие и болельщики», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МАУ «Стадион».

















«Мероприятие направлено на развитие и популяризацию гимнастических видов спорта в городе и области, повышение уровня спортивного мастерства, укрепление традиций гимнастики и обмен опытом», — добавили в пресс-службе.

















В Новосибирске любят гимнастику — однажды 16-летняя сибирячка даже поставила рекорд по наибольшему количеству вращений на воздушном кольце.