На Затулинке дробью расстреляли собаку

Сейчас животное в ветклинике

Раненую собачку назвали Подружкой 
Раненую собачку назвали Подружкой 

В Новосибирске дробью расстреляли дворовую собаку — её нашли у забора на Затулинке.


Собаку, которую назвали Подружкой, нашла пенсионерка — по её словам, животное лежало на улице под забором и истекало кровью.


«Она мне позвонила и спросила, что делать, мол, я пенсионерка, денег совсем нет, — рассказала НГС Татьяна Палкина, которая занимается помощью раненым животным. — А у меня есть договор с ведущими ветклиниками, а я потом собираю в социальных сетях средства. Я её попросила найти транспорт, и собаку привезли в клинику БЭСТ. Собачку прооперировали, всё у неё болит, она вся нашпигована пульками, так что пока она находится на лечении. Это дробь — она жизненно важных органов не повреждает, но она травмировала все мягкие ткани».


По словам Татьяны Палкиной, Подружку лечат противовоспалительными, после чего некоторые пульки выйдут сами, а некоторые останутся — чтобы их все вытащить, придётся разрезать ткани, что, по мнению ветеринаров, усилит травмы. Кто расстрелял дворнягу — неизвестно. Волонтёры предположили, что это могут быть местные хулиганы. 


Недавно новосибирцы нашли на улице замёрзшую кошку без сознания — ветеринары вывели её из комы

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