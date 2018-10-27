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eur 74.67
Экономика

На Станционной открыли центр, где будут хранить и уничтожать деньги

Новый кассовый центр стал первым в Сибири

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    Кассовый центр открыли сегодня на Станционной 

    На улице Станционной в Новосибирске открыли первый в Сибири расчётно-кассовый центр Центробанка — здесь будут хранить, обрабатывать банкноты, а также уничтожать их.

    «Сегодня в Новосибирске открылся один из крупнейших в стране объектов наличного денежного обращения — пятый в России такого уровня. На площади в 15 тысяч квадратных метров будут обрабатываться банкноты с онлайн-уничтожением ветхих денежных знаков. Современные технологии хранения, обработки банкнот и монет станут автоматизированными, что повысит безопасность и точность процессов, увеличит производительность труда кассовых работников в несколько раз», — привели в пресс-службе регионального правительства слова начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева.

    Расчётный центр оснастили современным оборудованием по обработке, подсчёту и хранению наличных денег. По данным правительства, он позволит быстрее и качественнее обслуживать финансовые организации города, предприятия и жителей области, а также улучшит логистику перевозок банкнот и монет резервных фондов.

    Недавно в банкоматах нашли фальшивые пятитысячные купюры — специалисты Сибирского ГУ Банка России рассказали, как отличить подделку

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    деньгиБанк РоссииАндрей Травников

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    КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
    Дворник
    27 окт 2018 в 16:52
    +0 -0
    Форт-Нокс местного разлива
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