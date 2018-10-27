На Станционной открыли центр, где будут хранить и уничтожать деньги

На улице Станционной в Новосибирске открыли первый в Сибири расчётно-кассовый центр Центробанка — здесь будут хранить, обрабатывать банкноты, а также уничтожать их.

«Сегодня в Новосибирске открылся один из крупнейших в стране объектов наличного денежного обращения — пятый в России такого уровня. На площади в 15 тысяч квадратных метров будут обрабатываться банкноты с онлайн-уничтожением ветхих денежных знаков. Современные технологии хранения, обработки банкнот и монет станут автоматизированными, что повысит безопасность и точность процессов, увеличит производительность труда кассовых работников в несколько раз», — привели в пресс-службе регионального правительства слова начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева.