Шла по другой стороне дороги: пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину

Полицейские пытаются найти родственников погибшей

На месте ДТП работают автоинспекторы 
На месте ДТП работают автоинспекторы 

В Первомайском районе Новосибирска сбили пешехода — в полиции пытаются установить личность погибшей. 


ДТП произошло днём 27 октября. 67-летняя женщина за рулём Suzuki Swift сбила пешехода.


«Она двигалась со стороны Бердского шоссе в сторону СНТ "Надежда" по улице Электровозной, в пути следования совершила наезд на пешехода, которая двигалась по левой стороне дороги, — получается, она выехала на встречную полосу. Женщине на вид 50–55 лет, она получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшей и выяснить обстоятельства и причины происшествия. 


В начале недели в Первомайском районе произошло ещё одно ДТП с пешеходом — сбивший его водитель пожаловался на сильный дождь

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