Шла по другой стороне дороги: пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину
Полицейские пытаются найти родственников погибшей
В Первомайском районе Новосибирска сбили пешехода — в полиции пытаются установить личность погибшей.
ДТП произошло днём 27 октября. 67-летняя женщина за рулём Suzuki Swift сбила пешехода.
«Она двигалась со стороны Бердского шоссе в сторону СНТ "Надежда" по улице Электровозной, в пути следования совершила наезд на пешехода, которая двигалась по левой стороне дороги, — получается, она выехала на встречную полосу. Женщине на вид 50–55 лет, она получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшей и выяснить обстоятельства и причины происшествия.
В начале недели в Первомайском районе произошло ещё одно ДТП с пешеходом — сбивший его водитель пожаловался на сильный дождь.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлено Владиславом Савченковым