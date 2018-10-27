Шла по другой стороне дороги: пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину

На месте ДТП работают автоинспекторы

В Первомайском районе Новосибирска сбили пешехода — в полиции пытаются установить личность погибшей.





ДТП произошло днём 27 октября. 67-летняя женщина за рулём Suzuki Swift сбила пешехода.





«Она двигалась со стороны Бердского шоссе в сторону СНТ "Надежда" по улице Электровозной, в пути следования совершила наезд на пешехода, которая двигалась по левой стороне дороги, — получается, она выехала на встречную полосу. Женщине на вид 50–55 лет, она получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшей и выяснить обстоятельства и причины происшествия.





В начале недели в Первомайском районе произошло ещё одно ДТП с пешеходом — сбивший его водитель пожаловался на сильный дождь.