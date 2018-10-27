Возле «Ауры» появилась свалка, которую власти обещали закрыть ещё весной

На улице Ипподромской в Новосибирске вновь появилась свалка — в начале года власти обещали ликвидировать её и запретить на неё въезд.

Жильцы дома на Военной, 9/1 увидели КАМАЗы, вываливающие кучи мусора им под окна, днём 27 октября. Об этом корреспонденту НГС рассказала местная жительница Вера.

«Опять началась свалка мусора, буквально сейчас КАМАЗ отъехал. Наши окна выходят прямо на свалку. Запаха нет — там какой-то строительный мусор: доски, тряпки, пакеты, мешки. Каждую весну такое обычно, до этого более-менее было, а сейчас опять горы мусора», — пожаловалась она.

