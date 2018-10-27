Возле «Ауры» появилась свалка, которую власти обещали закрыть ещё весной

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Свалка образовалась напротив ТЦ «Аура»
На улице Ипподромской в Новосибирске вновь появилась свалка — в начале года власти обещали ликвидировать её и запретить на неё въезд.
Жильцы дома на Военной, 9/1 увидели КАМАЗы, вываливающие кучи мусора им под окна, днём 27 октября. Об этом корреспонденту НГС рассказала местная жительница Вера.
«Опять началась свалка мусора, буквально сейчас КАМАЗ отъехал. Наши окна выходят прямо на свалку. Запаха нет — там какой-то строительный мусор: доски, тряпки, пакеты, мешки. Каждую весну такое обычно, до этого более-менее было, а сейчас опять горы мусора», — пожаловалась она.
Это не первый раз, когда на этом месте образуется свалка — в последний раз жильцы этого дома жаловались на мусор под окнами ещё в начале января. После этого в администрации Октябрьского района Новосибирска поясняли, что мусор свозят сюда «неустановленные лица». Чиновники ещё весной обещали ликвидировать свалку, поставив запрещающие знаки на въезд.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
Недавно в Советском районе очевидцы нашли свалку опасных ламп, многие из которых были разбиты.
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Кирилл Шматков
Фото и видео предоставлены читательницей НГС Верой
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