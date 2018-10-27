Трамваи встали: из-за ДТП в Дзержинском районе образовалась пробка
На месте работают полицейские
На улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП — Mazda столкнулась с грузовиком.
ДТП произошло днём 27 октября у остановки «Поликлиника». В аварии обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники ГИБДД, пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Авария спровоцировала затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Авиастроителей в сторону Трикотажной не превышает семи км/ч.
Кроме того, из-за аварии остановилось движение трамваев. Судя по карте на сайте ЦУГАЭТ, перед местом аварии скопилось пять трамваев маршрута
Тем временем на улице Зыряновской продолжают ремонтировать трамвайные пути, из-за которых отменили движение трамваев
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Кирилл Шматков
Фото Веты Миловановой (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)