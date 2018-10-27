Трамваи встали: из-за ДТП в Дзержинском районе образовалась пробка

На месте работают полицейские

ДТП произошло около остановки «Поликлиника»
ДТП произошло около остановки «Поликлиника»

На улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП — Mazda столкнулась с грузовиком. 


ДТП произошло днём 27 октября у остановки «Поликлиника». В аварии обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники ГИБДД, пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Авария спровоцировала затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Авиастроителей в сторону Трикотажной не превышает семи км/ч. 


Кроме того, из-за аварии остановилось движение трамваев. Судя по карте на сайте ЦУГАЭТ, перед местом аварии скопилось пять трамваев маршрута № 14 («Площадь Калинина — Сад Мичуринцев»). По словам очевидцев, среди них есть и несколько трамваев маршрута № 11 («Золотая горка — Сосновый бор»). 


Из-за аварии на Авиастроителей встали трамваи
Из-за аварии на Авиастроителей встали трамваи


Тем временем на улице Зыряновской продолжают ремонтировать трамвайные пути, из-за которых отменили движение трамваев № 13

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