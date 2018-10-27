Полиция просит новосибирцев о помощи в поиске грабителя

Есть фотография подозреваемого

Подозреваемый носит синюю куртку с серым капюшоном
Подозреваемый носит синюю куртку с серым капюшоном

Полиция в Новосибирске объявила в розыск подозреваемого в грабеже. Мужчина украл у пенсионерки в подъезде золотые серьги и сбежал.


«Преступление совершено днём 26 октября в подъезде дома по улице Новоуральской. Неизвестный с применением физической силы открыто похитил у 77-летней женщины золотые серьги», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили НГС, что стоимость украшений достигает 11 тысяч рублей.


Мужчину подозревают в преступлении по статье 161 УК РФ «Грабёж». 


В полиции предоставили фотографию подозреваемого — судя по ней, он был одет в синюю куртку с серым капюшоном. «Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 232-20-03, 232-20-02, 232-20-09», — добавили в ведомстве. 


В Новосибирске продолжают искать мужчину, который с ножом напал на финансовый офис в Академгородке и украл 68 тысяч рублей.

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