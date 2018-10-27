Нарушители в законе: запрет на ночную парковку на площади Ленина не сработал

Власти запретили парковаться автомобилям, но забыли поставить запрещающий знак

Обещанный мэрией знак «Остановка запрещена» пока не появился
Обещанный мэрией знак «Остановка запрещена» пока не появился

Мэрия Новосибирска объявила о запрете ночной парковки на площади Ленина возле Краеведческого музея, но забыла поставить предупреждающий знак. 


По наблюдениям корреспондента НГС, ночью 25 и 26 октября возле зданий на Красном проспекте, 25 и 27 продолжают парковаться автомобили, тогда как мэрия объявила о запрете ночной парковки здесь ещё в четверг.


«Мы тут не каждый день, но раз в неделю обязательно тусуемся, — рассказала корреспонденту НГС автомобилистка Марина. — Общаемся, слушаем музыку. Тут люди интересные собираются и место удобное. Никому машины не мешают. Сами посмотрите. Какие жилые дома? Тут их нет поблизости! Если знак поставят (о запрете ночной парковки. — Прим. ред.), то приезжать уже не будем. Но ведь знака то нет, а, как говорится, нет тела — нет дела». 


Автомобилисты по-прежнему спокойно ставят машины возле Краеведческого музея
Автомобилисты по-прежнему спокойно ставят машины возле Краеведческого музея


Многие автомобилисты, с которыми побеседовал корреспондент НГС, не слышали о запрете ночной парковки — большинство приезжают сюда практически каждый день. Есть и те, кто приехал сюда вечером в пятницу впервые, просто услышав от знакомых, что это популярное место для отдыха, где можно выпить и пообщаться бесплатно, в отличии от клубов и баров. 


«Мы с друзьями часто ставим вот прям здесь, возле машины, кальян и курим, но это если погода позволяет, — объясняет новосибирец Максим. — Я знаю, что мэрия запретила тут парковку, видел по телевизору в новостях. Но ведь знака нет, правда? (Если знак повесят, перестанете сюда приезжать? — А. И.). Нет! И большинство "местных", кто тусуется тут постоянно, всё равно будут приезжать. Ну, приедут гаишники, пока они подъедут, все прыгнули в машины и уехали. Через полчаса вернулись назад. Не будет же ГИБДД дежурить здесь?». 


Многие новосибирцы приезжают на парковку, чтобы пообщаться и послушать музыку 
Многие новосибирцы приезжают на парковку, чтобы пообщаться и послушать музыку 


Ранее в мэрии заявили, что из-за постоянных жалоб горожан на шум с 25 октября будет запрещена ночная парковка в районе зданий № 25 и № 27. В администрации города заявляли, что припаркованные машины будет увозить эвакуатор


«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади имени Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали в мэрии.


Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. 


Запрет на ночную парковку должен был вступить в силу 25 октября
Запрет на ночную парковку должен был вступить в силу 25 октября


В прошлом году мэрия запретила ночную парковку на мосту на площади инженера Будагова (бывшей Южной площади) из-за жалоб местных жителей на дрифтующих автомобилистов

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