Нарушители в законе: запрет на ночную парковку на площади Ленина не сработал

Обещанный мэрией знак «Остановка запрещена» пока не появился

Мэрия Новосибирска объявила о запрете ночной парковки на площади Ленина возле Краеведческого музея, но забыла поставить предупреждающий знак.





По наблюдениям корреспондента НГС, ночью 25 и 26 октября возле зданий на Красном проспекте, 25 и 27 продолжают парковаться автомобили, тогда как мэрия объявила о запрете ночной парковки здесь ещё в четверг.







«Мы тут не каждый день, но раз в неделю обязательно тусуемся, — рассказала корреспонденту НГС автомобилистка Марина. — Общаемся, слушаем музыку. Тут люди интересные собираются и место удобное. Никому машины не мешают. Сами посмотрите. Какие жилые дома? Тут их нет поблизости! Если знак поставят (о запрете ночной парковки. — Прим. ред.), то приезжать уже не будем. Но ведь знака то нет, а, как говорится, нет тела — нет дела».







Автомобилисты по-прежнему спокойно ставят машины возле Краеведческого музея





Многие автомобилисты, с которыми побеседовал корреспондент НГС, не слышали о запрете ночной парковки — большинство приезжают сюда практически каждый день. Есть и те, кто приехал сюда вечером в пятницу впервые, просто услышав от знакомых, что это популярное место для отдыха, где можно выпить и пообщаться бесплатно, в отличии от клубов и баров.





«Мы с друзьями часто ставим вот прям здесь, возле машины, кальян и курим, но это если погода позволяет, — объясняет новосибирец Максим. — Я знаю, что мэрия запретила тут парковку, видел по телевизору в новостях. Но ведь знака нет, правда? (Если знак повесят, перестанете сюда приезжать? — А. И.). Нет! И большинство "местных", кто тусуется тут постоянно, всё равно будут приезжать. Ну, приедут гаишники, пока они подъедут, все прыгнули в машины и уехали. Через полчаса вернулись назад. Не будет же ГИБДД дежурить здесь?».





Многие новосибирцы приезжают на парковку, чтобы пообщаться и послушать музыку





Ранее в мэрии заявили, что из-за постоянных жалоб горожан на шум с 25 октября будет запрещена ночная парковка в районе зданий № 25 и № 27 . В администрации города заявляли, что припаркованные машины будет увозить эвакуатор.





«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади имени Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали в мэрии.







Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.





Запрет на ночную парковку должен был вступить в силу 25 октября





В прошлом году мэрия запретила ночную парковку на мосту на площади инженера Будагова (бывшей Южной площади) из-за жалоб местных жителей на дрифтующих автомобилистов.