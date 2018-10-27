В школах Новосибирска начались осенние каникулы

Из-за праздника школьники будут отдыхать восемь дней

В новосибирских школах начались первые в этом году каникулы — после выходных школьники будут отдыхать до следующего вторника.





По данным департамента образования мэрии Новосибирска, из-за Дня народного единства осенние каникулы продлятся восемь дней, а не семь — с 29 октября по 5 ноября. «Образовательные организации, исходя из учебного плана, вправе редактировать этот график, и каникулы могут начаться на несколько дней раньше», — отмечали в мэрии в начале учебного года.





В МЧС предупредили, что во время каникул обычно увеличивается число несчастных случаев с детьми.





«Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на прогулках на природе, у водоёма, на игровой или спортивной площадке, будьте для них примером правильного поведения. Организуйте досуг своих детей, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. <...> Необходимо быть осторожным и внимательным на улице, при переходе дороги, соблюдайте правила дорожного движения. <...> Если ребенок остаётся без надзора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре — быстро покинуть помещение, а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Покажите ребёнку возможные выходы для эвакуации», — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Следующие каникулы у школьников начнутся в конце декабря — НГС подготовил календарь школьника, где отмечены все каникулы и праздники на весь учебный год.