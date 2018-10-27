Клип новосибирской постпанк-группы попал в ротацию телеканала MTV

Клип группы «Буерак» теперь можно увидеть в эфире телеканала MTV Россия

С 27 октября песню можно будет услышать на телеканале MTV Россия





Клип на песню «Нет любви» новосибирской постпанк-группы «Буерак» попал в ротацию телеканала MTV Россия. Об этом сообщается на официальной странице музыкальной группы в социальной сети «ВКонтакте».







Ежемесячно MTV Россия выбирает наиболее яркие и интересные клипы, после чего они попадают в список MTV PUSH и транслируются в эфире телеканала. В октябре в этот список попала новосибирская группа с композицией «Нет любви».







«Каждый месяц MTV Россия знакомит <...> с новым пуш-артистом и уделяет ему повышенное количество внимания в эфире — так мы поддерживаем музыкантов, в которых верим с первого взгляда», — сообщается на официальном сайте телеканала MTV Россия.





Клип на песню «Нет любви» появился в сети вечером 7 октября, на сегодняшний день он набрал больше 112 тысяч просмотров.











В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.