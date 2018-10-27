Канадский нападающий Жильбер Брюле пополнит состав ХК «Сибирь»
Контракт подписан до конца сезона
Хоккейный клуб «Сибирь» заключил однолетний односторонний контракт с канадским нападающим Жильбером Брюле, об этом сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь».
На счету Брюле 299 матчей в НХЛ и 12 в розыгрыше Кубка Стэнли.
«В КХЛ Брюле перебрался в 2014 году и дебютировал в нашей лиге за "Автомобилист" <...>, затем был "Медвешчак", в котором форвард провел 60 матчей. Из Загреба перебрался в "Нефтехимик", в 37 матчах набрал 32 очка <...>. Прошлый сезон начинал в "Тракторе", но после шести матчей перешел в "Куньлунь"», — говорится в официальном сообщении клуба.
Вчера, 26 октября, хоккейный клуб «Сибирь» продал своего нападающего Егора Дугина челябинской команде. Контракт с 27-летним Егором Дугиным — воспитанником челябинского «Трактора» и финалистом Кубка Гагарина — «Сибирь» подписала два месяца назад. К этому времени на его счету было 294 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 33 в розыгрыше Кубка Гагарина.
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Виктория Брылёва
Фото hctraktor.org