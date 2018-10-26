Путин дал награды и почётные звания работникам РЖД Новосибирской области

В список отличившихся попали четыре представителя Новосибирской области

Алексей Соколов, составитель поездов железнодорожной станции Новосибирск-Южный
Алексей Соколов, составитель поездов железнодорожной станции Новосибирск-Южный


Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области, которые работают в компании ОАО «РЖД». 


Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» был награжден Юрий Сильнягин, старший электромеханик Барабинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Это не первая президентская награда, в 2011 году Юрий Сильнягин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также в августе этого года, как сообщает издание Gudok.ru, имя старшего электромеханика было занесено в Книгу Почёта «Трудовая доблесть Западно-Сибирской железной дороги».


Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были награждены Алексей Соколов, составитель поездов железнодорожной станции Новосибирск-Южный, и Павел Полозков, ведущий технолог Железнодорожного регионального центра связи Новосибирской дирекции. Ранее Полозков был награжден знаком «Почетный радист» Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.


Также звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил Юрий Салюта, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Карасук. 


В конце сентября президент России дал почётные звания двум врачам из Новосибирской области. 

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