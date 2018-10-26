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На Федосеева выпала из окна 38-летняя сибирячка

На месте работают следователи

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    Это случилось в 14-этажном доме на улице Федосеева, 2

    Сегодня вечером, 26 октября, в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.

    Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «[Это произошло] на улице Федосеева, 2. Наши [следователи] занимаются, уже давно там», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.

    В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Днём 12 октября, в Первомайском районе Новосибирска 3-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа. Позднее в СК сообщили, что это произошло, когда 19-летняя мать вышла из квартиры, чтобы поговорить с соседями. 

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    Дмитрий Здорников
    Фото google.ru/maps

    ТЕКСТ

    Дмитрий Здорников

    ТЕГИ

    выпала из окнаулица ФедосееваСледственный комитет

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    КОММЕНТАРИИ (20) Обсудить
    elka
    26 окт 2018 в 20:00
    +12 -9
    ВВ долго теперь будет еще расхлебывать то до чего довел народ.Основная масса живет от зарплаты до зарплаты,растягивая «деликатесы»и стараясь заплатить по всем счетам.Народ крепкий ,выносливый,но не все.Нврод сейчас в такой»заднице.
    Свистун-с-приплясом
    26 окт 2018 в 20:06
    +2 -11
    Стесняюсь спросить - а для чего уточнять возраст "летуна"? Это что-то прояснит? Октябринка, при всей своей древней архитектуре, всё ж не нагоняет такой депрессухи, как Кировка, например
    с богаткова
    26 окт 2018 в 19:49
    +2 -11
    Окна мыла что ли перед зимой?
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