На Федосеева выпала из окна 38-летняя сибирячка

Сегодня вечером, 26 октября, в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.



Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «[Это произошло] на улице Федосеева, 2. Наши [следователи] занимаются, уже давно там», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Днём 12 октября, в Первомайском районе Новосибирска 3-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа. Позднее в СК сообщили, что это произошло, когда 19-летняя мать вышла из квартиры, чтобы поговорить с соседями.