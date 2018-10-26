На Федосеева выпала из окна 38-летняя сибирячка

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Это случилось в 14-этажном доме на улице Федосеева, 2
Сегодня вечером, 26 октября, в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.
Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «[Это произошло] на улице Федосеева, 2. Наши [следователи] занимаются, уже давно там», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Днём 12 октября, в Первомайском районе Новосибирска 3-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа. Позднее в СК сообщили, что это произошло, когда 19-летняя мать вышла из квартиры, чтобы поговорить с соседями.
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Дмитрий Здорников
Фото google.ru/maps
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