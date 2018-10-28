Тепла больше не будет: к концу дня в Новосибирске сильно похолодает

Воскресенье будет очень тёплым днём, но уже вечером сильно похолодает — а следующая неделя и вовсе грозит минусовыми температурами

Днём в воскресенье, 28 октября, в Новосибирске будет тёплая погода, однако к вечеру в городе и области начнёт стремительно холодать. По прогнозам синоптиков, следующая неделя будет снежной — с гололедицей на дорогах.







Сегодня днём температура в Новосибирске будет около +12…+14 градусов, но к ночи она опустится до 0 градусов, рассказали корреспонденту НГС в отделе метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра.







«Мы пока находимся на западной периферии антициклона, он смещается уже на Красноярский край, разворачивается своим гребнем. К нам подтягивается ложбина [циклона] — она подтягивается с Урала <…> с неё тянутся и арктические, и полярные фронты. И 28-го у нас начнётся заток холодного воздуха — сначала по западным районам области, пока восток ещё останется в более тёплой воздушной массе», — пояснили в Гидрометцентре.







Ночью 29 октября в Новосибирске ожидается мокрый снег, а днём в понедельник и вторник по области — снегопады и гололёд, особенно по утрам. Температура днём 29 октября будет около +3…+4 градусов, но к середине недели Новосибирск ожидают минусовые температуры днём.







По прогнозам синоптиков, есть большая вероятность, что на следующей неделе в регионе уже установится снежный покров.







Ранее Гидрометцентр рассказал предварительный прогноз на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







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