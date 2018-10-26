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Из-за прорыва теплотрассы на Фабричной без тепла остались два десятка домов, школы и больницы

Подачу тепла восстановят только ночью

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    Авария произошла на пересечении улиц Фабричная и Владимировская

    Сегодня днём в Железнодорожном районе Новосибирска произошёл прорыв теплотрассы — кипяток полился на проезжую часть, а в ближайших домах, школах и больницах отключили отопление.

    Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», авария произошла в 15:55 на пересечении улиц Фабричная и Владимировская. «Сегодня произошёл прорыв на теплотрассе с выходом кипятка на проезжую часть. От отопления отключено 24 жилых дома, 2 школы и 3 медицинских учреждения. На месте работает аварийная бригада, устраняет дефект», — рассказали в пресс-службе.

    Эту информацию также подтвердил охранник школы № 84 и в гостинице «Н» на Фабричной, 20. «Недавно отключили и воду, и отопление. Трубы уже чуть тёплые», — сказали в гостинице.

    В пресс-службе СГК уточнили, что подачу тепла и горячей воды восстановят в 2 часа ночи.

    9 августа на улице Учительской в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — струя воды била до пятого этажа.

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    Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
    Фото google.ru/maps

    ТЕКСТ

    Дмитрий Здорников
    Александр Сильченко

    ТЕГИ

    аварияпрорыв трубопроводакипятокулица Фабричная

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    КОММЕНТАРИИ (9) Обсудить
    elka
    26 окт 2018 в 19:42
    +12 -3
    Бедные люди,будут зубами клацать до 2 часов ночи.
    Директор Завода (Ржака)
    26 окт 2018 в 19:43
    +4 -7
    Итак жара на улице, а дома +27 градусов
    👑Король НГСа👑 (с богаткова)
    26 окт 2018 в 19:40
    +4 -7
    Сейчас же на улице тепло. Ничего страшного не случится без отопления.
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