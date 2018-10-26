Из-за прорыва теплотрассы на Фабричной без тепла остались два десятка домов, школы и больницы

Сегодня днём в Железнодорожном районе Новосибирска произошёл прорыв теплотрассы — кипяток полился на проезжую часть, а в ближайших домах, школах и больницах отключили отопление.



Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», авария произошла в 15:55 на пересечении улиц Фабричная и Владимировская. «Сегодня произошёл прорыв на теплотрассе с выходом кипятка на проезжую часть. От отопления отключено 24 жилых дома, 2 школы и 3 медицинских учреждения. На месте работает аварийная бригада, устраняет дефект», — рассказали в пресс-службе.

