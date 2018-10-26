Из-за прорыва теплотрассы на Фабричной без тепла остались два десятка домов, школы и больницы

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Авария произошла на пересечении улиц Фабричная и Владимировская
Сегодня днём в Железнодорожном районе Новосибирска произошёл прорыв теплотрассы — кипяток полился на проезжую часть, а в ближайших домах, школах и больницах отключили отопление.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», авария произошла в 15:55 на пересечении улиц Фабричная и Владимировская. «Сегодня произошёл прорыв на теплотрассе с выходом кипятка на проезжую часть. От отопления отключено 24 жилых дома, 2 школы и 3 медицинских учреждения. На месте работает аварийная бригада, устраняет дефект», — рассказали в пресс-службе.
Эту информацию также подтвердил охранник школы
В пресс-службе СГК уточнили, что подачу тепла и горячей воды восстановят в 2 часа ночи.
9 августа на улице Учительской в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — струя воды била до пятого этажа.
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Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
Фото google.ru/maps
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