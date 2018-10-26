Смотри под ноги: в центре Новосибирска на асфальте появилась красная линия для приезжих

Появилась красная линия в том числе и на улице Ленина

На асфальте в центре Новосибирска появилась красная линия, которая соединяет основные городские достопримечательности.







Наносить эту линию инициативная группа начала сегодня в 10:00 и уже почти полностью прорисовала задуманный маршрут, рассказала корреспонденту НГС автор идеи Лия Казакова.







«Возможно, уже сегодня и закончим, если успеем до темноты. <…> Осталось пройти по Первомайскому скверу, обогнуть "Бутон". Если нам хватит краски, то мы пройдём ещё в сторону "Капитала"», — сообщила Лия Казакова.







По её словам, пешеходный маршрут, по которому пройдёт красная линия, сильно изменился по сравнению с прошлым годом, когда проект ещё только обсуждали.







«Нынешний маршрут мы разрабатывали вместе с Музеем города и решили затронуть только самые-самые достопримечательности центра», — пояснила Лия Казакова.







Она уточнила, что красная линия, в частности, приведёт горожан к часовне Николая Чудотворца, зданию Госбанка, краеведческому музею, Дому Ленина, скверу Героев Революции и другим знаковым объектам. Общая протяжённость маршрута — около двух километров. На нанесение линии авторы проекта уже потратили около 150 литров краски.







По словам Лии Казаковой, авторы побаиваются, что за зиму красная линия может стереться.





«Но поскольку мы делали это всё в рамках гранта, полученного нами при поддержке мэрии города, мы должны были реализовать эту линию уже в этом году. Мы не успели сделать это летом, поскольку очень долго искали решение по поводу стендов [для размещения информации об этом маршруте], как они будут выглядеть, и очень долго искали краску и подрядчиков, которые нам помогут её нанести. <…> Скорее всего, в следующем году будем подновлять», — резюмировала Лия Казакова.







На нанесение красной линии авторы проекты потратили уже около 150 литров краски





Пешеходный маршрут для туристов растянулся по центру города на два километра



