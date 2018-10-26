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Volkswagen показал дешевый паркетник T-Cross размером с Juke

Новый Volkswagen T-Cross построен на одной базе с Polo

Длина автомобиля — 4107 мм
Длина автомобиля — 4107 мм


Концерн Volkswagen сегодня представил новый компактный кроссовер T-Cross. Автомобиль построен на той же платформе, что используется для европейского Polо, его длина составляет всего 4107 мм. В модельном ряду марки паркетник займет место перед моделями Volkswagen T-Roc и Tiguan. Российский офис Volkswagen рассматривает возможность продаж автомобиля в стране, однако дилеры еще не знают сроков поступления машины.


Привод только передний
Привод только передний


«Анонсирован пока только в Европе, до России очередь доходит позже», — уточнили в компании «Автомир», официальном дилере Volkswagen в Новосибирске. Новый T-Cross представлен с бензиновыми двигателями 1,0 TSI (95 или 115 л.с.) и 1,5 TSI (150 л.с.). Есть дизельный 1,6 TDI (95 л.с.). Коробка передач — механика или робот. Привод только передний. 


Интерьер T-Cross
Интерьер T-Cross


Автомобиль может оснащаться цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном, атмосферной подсветкой, светодиодными фарами, дизайн-пакетами, системами экстренного торможения, слежения за полосой и контроля слепых зон. Объем багажника 385–455 литров, он зависит от того, как сдвинут задний диван. 


В Европе автомобиль предлагается за 17 900 евро (около 1,336 миллиона рублей), однако в России паркетник должен быть существенно дешевле «Тигуана». Конкурентами T-Cross являются Nissan Juke, KIA Soul, Toyota C-HR.


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