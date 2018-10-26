Угонщик получил срок за попытку продать на запчасти чужую «Хонду»: она глохла на ходу

В авторазборе её не приняли

Приятели взяли ключи и уехали на чужой машине, пока её владелица спала
Приятели взяли ключи и уехали на чужой машине, пока её владелица спала

В Новосибирске завершился суд над 35-летним Александром Ткачуком, который вместе со своим знакомым угнал «Хонду Аккорд» с парковки у дома на «Родниках» и попытался продать её на запчасти.


Сегодня, 26 октября, Калининский районный суд Новосибирска вынес угонщику обвинительный приговор.


«Назначено наказание <…> в виде трёх лет лишения свободы [условно] с испытательным сроком в два года, [на осуждённого] возложены обязанности являться в инспекцию, не менять постоянного жительства», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как следует из материалов дела, 35-летний Александр Ткачук оказался на скамье подсудимых за кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). По версии обвинения, 18 апреля он вместе с несколькими знакомыми выпивал в гостях у одной из них в доме № 10 на улице Мясниковой. Когда хозяйка уснула, Ткачук и ещё трое гостей решили покататься на её «Хонде Аккорд». Они взяли ключи от машины, приятель Ткачука сел за руль, и компания из двух мужчин и двух женщин поехала в сторону улицы Объединения.


Как позже пояснил в полиции сам водитель, во время поездки машина несколько раз заглохла, поэтому по пути он заехал на СТО. Мастер предложил пройти диагностику. Но денег у компании не было, и они поехали дальше, уточнила Екатерина Махова.


По версии обвинения, во время поездки Александр Ткачук предложил водителю забрать машину и продать её на запчасти, тот согласился. Позже они приехали к дому № 39/1 на Объединения, припарковали машину неподалёку и стали обзванивать авторазборы. Но продать «Хонду» им так и не удалось, поскольку без документов её принимать отказались.


Как сообщала во время расследования дела одна из пассажирок, также ехавших в угнанной машине, она понятия не имела, что мужчины взяли «Хонду» без спроса. Когда она услышала их разговоры о продаже авто, она попросила остановиться и высадить её, так как не хотела принимать во всём этом участия. Другая пассажирка её поддержала, сообщила гособвинитель.


По её данным, владелица угнанной «Хонды» после пробуждения подошла к окну и увидела, что машины нет. Также дома не оказалось ключей от неё. Зато в квартире остались документы на «Хонду» и иммобилайзер, без которого машина не сможет полноценно ехать, поскольку у неё блокируется двигатель. Потерпевшая обратилась в полицию.


Украденное авто нашли на следующий день в районе гаражей на Объединения.


Как следует из показаний угнавшего машину водителя, к этому времени в «Хонде» уже не хватало деталей: после столкновения с трубой у неё оторвался передний бампер. Кроме того, водитель вытащил из «Хонды» аккумулятор и сдал его в металлоприёмку.


И Ткачук, и его знакомый написали явку с повинной, уточнила Екатерина Махова.


По её словам, изначально под суд пошли и Александр Ткачук, и его приятель, который сидел за рулём машины во время кражи. Но суд рассмотрел дело только в отношении одного подсудимого, поскольку второй не приходил на заседания суда — его объявили в розыск.


Ранее суд в Новосибирске вынес приговор 26-летнему Юрию Каталову, который взял в аренду две иномарки и продал их на запчасти.

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