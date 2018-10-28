Новосибирские художники превратили грузовик в яркую «снежную полицию»

Грузовик, который может забраться на любую гору, стал ярче

Команда граффити-бюро «Окрашено» вместе с куратором Иваном Ягодой разрисовывала грузовик Subaru на гусеничном ходу для бара The Rooks в Шерегеше. Машину превратили в «снежную полицию» и отправили обратно на популярный курорт.







«У нас три года существует бар в Шерегеше. Год назад мы себе купили эту так называемую машинку, мы называем её Кисой.





Достаточно редкий автомобиль 1989 года: всего 100 машин было выпущено на всю Японию. У него есть обычные колеса и он переобувается на гусеничный ход, чтобы доставлять всё что угодно на гору.





В этом сезоне мы его ремонтировали в Новосибирске и поняли, что нужно сделать ярче, в нашем стиле», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.







Автомобиль превратился в «снежную полицию»





Так как машина сложной конструкции, они решили раскрашивать элементы в разные цвета.







«Цвета необычные для автомобиля, особенно для горного. Решили использовать снежинку как символ зимы. И сделали надпись "полиция" в японской интерпретации, похожую на иероглифы, потому что это японский грузовичок и у Шерегеша есть связь с Японией. В Японии самый лучший паудер (очень лёгкий снег. — Прим. ред.), а в Шерегеше, можно сказать, второй по качеству», — пояснил художник Иван Ягода.







Иван Ягода — известный в Новосибирске художник-граффитист, автор множества рисунков на стенах и даже на трамвае. А в сентябре он нарисовал во дворе новосибирского бара «тусовочных соболей».