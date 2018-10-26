Хоккейная «Сибирь» продала нападающего в Челябинск

В составе новосибирской команды он провёл всего 2 месяца

Егор Дугин пополнил состав хоккейной «Сибири» в конце августа
Егор Дугин пополнил состав хоккейной «Сибири» в конце августа

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продал своего форварда челябинской команде.


«Нападающий Егор Дугин переходит в хоккейный клуб "Трактор" в обмен на денежную компенсацию», — сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе ХК «Сибирь».


Сумма компенсации в сообщении не уточняется.


Контракт с 27-летним Егором Дугиным — воспитанником челябинского «Трактора» и финалистом Кубка Гагарина — «Сибирь» подписала два месяца назад. К этому времени на его счету было 294 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 33 в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошлом сезоне форвард играл за нижегородское «Торпедо» и добился там наивысших индивидуальных показателей за всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

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