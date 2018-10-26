Активисты высадили сосновую рощу возле речки в Заельцовском районе

Активисты новосибирского движения «Ельцовка — первая!» и жители домов у одноимённой реки высадили вдоль неё больше 200 сосен — по их словам, таким образом они сделали шаг к созданию в пойме 1-й Ельцовки парка.







Сосны высадили аллеей вдоль проезда возле ЖК «Тихая гавань» и рощицей на склоне и у реки





Как рассказал корреспонденту НГС организатор акции Дмитрий Губарев, в ней приняли участие всего 7 человек из числа участников движения и местных жителей.







«Мы высаживали их [сосны] вдоль дороги, в метре от неё с одной и с другой стороны, и вниз почти до самой реки — там должна быть небольшая сосновая рощица. Потом ещё засеяли склон около "Тихой гавани" и ниже дороги, ближе к реке», — рассказал Губарев.







Всего активисты высадили порядка 200–250 сосен — все они были привезены из Сузунского питомника, им примерно по 2–3 года.







Саженцами с активистами поделились в организации «Белая сирень»





Дмитрий Губарев признался, что саженцами с активистами поделились организаторы такой же акции в парке «У моря Обского» — там в тот же день высадили 3 тысячи деревьев. Как выяснилось через несколько дней, их уже успели повредить автомобилями. Губарев заверил, что активисты намерены следить за деревьями и поставить таблички, чтобы саженцы не повредили.







Рощица должна стать частью парка в пойме реки 1-й Ельцовки, который местные жители надеются создать. Хотя часть работы по объединению участков в пойме речки уже завершена, активистам в следующем году предстоит добиться внесения изменений в генплан, по которому по части будущего парка проходит перспективная улица Предпринимателей. Ранее им удалось отстоять территорию на публичных слушаниях.

