подробности

Активисты высадили сосновую рощу возле речки в Заельцовском районе

Роща станет частью парка, который местные жители отстаивают несколько лет

Активисты новосибирского движения «Ельцовка — первая!» и жители домов у одноимённой реки высадили вдоль неё больше 200 сосен — по их словам, таким образом они сделали шаг к созданию в пойме 1-й Ельцовки парка.


Сосны высадили аллеей вдоль проезда возле ЖК «Тихая гавань» и рощицей на склоне и у реки
Сосны высадили аллеей вдоль проезда возле ЖК «Тихая гавань» и рощицей на склоне и у реки


Как рассказал корреспонденту НГС организатор акции Дмитрий Губарев, в ней приняли участие всего 7 человек из числа участников движения и местных жителей.


«Мы высаживали их [сосны] вдоль дороги, в метре от неё с одной и с другой стороны, и вниз почти до самой реки — там должна быть небольшая сосновая рощица. Потом ещё засеяли склон около "Тихой гавани" и ниже дороги, ближе к реке», — рассказал Губарев.


Всего активисты высадили порядка 200–250 сосен — все они были привезены из Сузунского питомника, им примерно по 2–3 года.


Саженцами с активистами поделились в организации «Белая сирень»
Саженцами с активистами поделились в организации «Белая сирень»


Дмитрий Губарев признался, что саженцами с активистами поделились организаторы такой же акции в парке «У моря Обского» — там в тот же день высадили 3 тысячи деревьев. Как выяснилось через несколько дней, их уже успели повредить автомобилями. Губарев заверил, что активисты намерены следить за деревьями и поставить таблички, чтобы саженцы не повредили.


Рощица должна стать частью парка в пойме реки 1-й Ельцовки, который местные жители надеются создать. Хотя часть работы по объединению участков в пойме речки уже завершена, активистам в следующем году предстоит добиться внесения изменений в генплан, по которому по части будущего парка проходит перспективная улица Предпринимателей. Ранее им удалось отстоять территорию на публичных слушаниях.

Прочтений: 1553

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено