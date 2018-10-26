В разноцветной высотке у Нарымского сквера открылся ресторан с портретами киллеров из кино

Ресторан «Кино, вино и домино» находится на первом этаже ЖК «Клевер»

Основной зал ресторана украшает полотно с героями фильма «Леон»
Основной зал ресторана украшает полотно с героями фильма «Леон»


На первом этаже жилого дома на улице 1905 года, 69 в Железнодорожном районе Новосибирска открылся ресторан «Кино, вино и домино». Его владельцы ранее занимались торговлей мебелью, лизингом и недвижимостью.


Ресторан занял помещение с высокими потолками на первом этаже жилого комплекса «Клевер». Физически первые посетители смогли попасть сюда еще 19 октября, но официально «Кино, вино и домино» открывается сегодня, 26 октября.


Над столом для дегустаций навис грозный Данила Багров из фильма «Брат 2»
Над столом для дегустаций навис грозный Данила Багров из фильма «Брат 2»


На входе посетителей встречают черно-белые портреты актёров мирового и российского кино. Внутреннее пространство разбито на три части: сначала посетитель попадает в магазин и дегустационную комнату с большим столом. Далее расположен зал ресторана примерно на 40 мест, который заставлен массивными столами и тяжелыми креслами. Здесь же за стеной приютился небольшой бар, где могут усесться ещё 5–6 посетителей.


Самое дешевое горячее блюдо — паста карбонара за 370 рублей
Самое дешевое горячее блюдо — паста карбонара за 370 рублей


Основной темой интерьера заведения стали наёмные убийства и ограбления из мирового кинематографа. В большом зале висит полотно, изображающее героев французского фильма «Леон», в зале дегустаций — кадр из фильма «Брат 2», а на большом экране в момент, когда в заведении был корреспондент НГС, шёл фильм «Карты, деньги, два ствола».


Здание, где расположился ресторан, известно своим ярким фасадом 
Здание, где расположился ресторан, известно своим ярким фасадом 


В меню заведения — набор блюд европейской кухни. Цены на горячее, например, варьируются от 370 рублей за пасту карбонара до 900 — за стейк рибай. Из сравнительно необычных позиций можно отметить копчёный борщ за 250 рублей и самодельный щербет на десерт за 310 рублей.


Это не единственное заведение в «Клевере», ранее здесь открылась кондитерская сети Kuzina и бургерная Moo Crew, переехавшая сюда со своего первоначального места работы. 


Как пояснили в заведении, «Кино, вино и домино» будет работать одновременно как винный магазин и ресторан. При этом любое вино из магазина можно будет купить по розничной цене там же и открыть в зале, доплатив 300 рублей (при этом обычная ресторанная наценка на алкоголь составляет 100–200%). Этот подход, впрочем, уже используют в Новосибирске в винных барах In Vino и Le Pin.

Прочтений: 1661

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено