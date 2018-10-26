В разноцветной высотке у Нарымского сквера открылся ресторан с портретами киллеров из кино

Основной зал ресторана украшает полотно с героями фильма «Леон»





На первом этаже жилого дома на улице 1905 года, 69 в Железнодорожном районе Новосибирска открылся ресторан «Кино, вино и домино». Его владельцы ранее занимались торговлей мебелью, лизингом и недвижимостью.







Ресторан занял помещение с высокими потолками на первом этаже жилого комплекса «Клевер». Физически первые посетители смогли попасть сюда еще 19 октября, но официально «Кино, вино и домино» открывается сегодня, 26 октября.







Над столом для дегустаций навис грозный Данила Багров из фильма «Брат 2»





На входе посетителей встречают черно-белые портреты актёров мирового и российского кино. Внутреннее пространство разбито на три части: сначала посетитель попадает в магазин и дегустационную комнату с большим столом. Далее расположен зал ресторана примерно на 40 мест, который заставлен массивными столами и тяжелыми креслами. Здесь же за стеной приютился небольшой бар, где могут усесться ещё 5–6 посетителей.







Самое дешевое горячее блюдо — паста карбонара за 370 рублей





Основной темой интерьера заведения стали наёмные убийства и ограбления из мирового кинематографа. В большом зале висит полотно, изображающее героев французского фильма «Леон», в зале дегустаций — кадр из фильма «Брат 2», а на большом экране в момент, когда в заведении был корреспондент НГС, шёл фильм «Карты, деньги, два ствола».







Здание, где расположился ресторан, известно своим ярким фасадом





В меню заведения — набор блюд европейской кухни. Цены на горячее, например, варьируются от 370 рублей за пасту карбонара до 900 — за стейк рибай. Из сравнительно необычных позиций можно отметить копчёный борщ за 250 рублей и самодельный щербет на десерт за 310 рублей.







Это не единственное заведение в «Клевере», ранее здесь открылась кондитерская сети Kuzina и бургерная Moo Crew, переехавшая сюда со своего первоначального места работы.





Как пояснили в заведении, «Кино, вино и домино» будет работать одновременно как винный магазин и ресторан. При этом любое вино из магазина можно будет купить по розничной цене там же и открыть в зале, доплатив 300 рублей (при этом обычная ресторанная наценка на алкоголь составляет 100–200%). Этот подход, впрочем, уже используют в Новосибирске в винных барах In Vino и Le Pin.

