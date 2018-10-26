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«Мы завидуем 2018 году»: в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени с наивным письмом внутри

Тысячи работников завода закладывали капсулу в 1968 году

Капсула времени 50 лет пролежала на территории завода точного машиностроения 
Капсула времени 50 лет пролежала на территории завода точного машиностроения 


Днём 26 октября на территории бывшего завода «Точмаш» вскрыли капсулу времени, которую заложили ещё в 1968 году, — НГС первым увидел текст трогательного письма комсомольцев и пообщался с очевидцем события 50-летней давности.


Десятки новосибирцев пришли на открытие капсулы времени к зданиям бывшего завода точного машиностроения на улице Королёва в Дзержинском районе — событие отметили бывшие сотрудники завода, работники районной администрации и школьники. В 1968 году, 29 октября, капсулу заложили комсомольцы, которые отмечали тогда 50-летний юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ).


За полвека тумбу, где лежала капсула, ремонтировали — и она сохранилась
За полвека тумбу, где лежала капсула, ремонтировали — и она сохранилась


«Там (внутри капсулы. — Прим. ред.) обращение к комсомольцам 2018 года, так и говорили — ведь думали, что это поколение будет жить при коммунизме. 


Вот здесь же, на этом месте, большие трибуны были, много народу, но тогда на заводе только комсомольцев было 3,5 тысячи человек, а численность завода была 13 тысяч. Это исторический момент — закладывание капсулы.


Тамара Быстрицкая была очевидцем события в 1968 году — она рассказала, что капсулу времени отправляли в будущее тысячи человек
Тамара Быстрицкая была очевидцем события в 1968 году — она рассказала, что капсулу времени отправляли в будущее тысячи человек


Больше всего запомнилась мне работа оперативных отрядов в районе. Например, [они брали] шефство над трудными подростками — очень многих тогда устраивали на работу, сейчас молодёжь не может найти работу, а мы устраивали, помогали. Были моменты борьбы с наркотиками. Ребята днём работали в механическом цехе — из оперативного отряда, — а ночью они знали, какие поезда приходят и в каких вагонах едут люди, которые привозят зелье. Много всего было», — рассказала корреспонденту НГС бывшая сотрудница завода и секретарь комитета комсомола в 1965–1967 годах Тамара Быстрицкая.


Она отметила, что руководителей организации, подписавшихся под письмом, уже нет в живых.


На мероприятие пригласили и бывших сотрудников завода — они не могли сдержать чувств
На мероприятие пригласили и бывших сотрудников завода — они не могли сдержать чувств


Тумбу, в которой все полвека находилась капсула, ремонтировали — и она сохранилась до наших дней. Но всё же достать из неё капсулу удалось не сразу — над этим пришлось потрудиться команде из нескольких человек в течение 3 минут.


Обращение доверили зачитать Раисе Плотниковой — в 1968 году она была членом бюро комитета ВЛКСМ и подписалась под посланием потомкам.


Тумба с капсулой поддалась не сразу — участники церемонии шутили, что ей придётся там лежать ещё много веков
Тумба с капсулой поддалась не сразу — участники церемонии шутили, что ей придётся там лежать ещё много веков


Всё же капсулу удалось достать — а через несколько секунд свет увидело и письмо потомкам 
Всё же капсулу удалось достать — а через несколько секунд свет увидело и письмо потомкам 


НГС публикует отрывок обращения из капсулы времени — с сохранением авторской орфографии:


«Сколько красивых сказок перестали быть сказками. В наши дни Циолковский только мечтал о полётах в космос, мы называем себя современниками Юрия Гагарина, а Ваши сверстники проложат пути к братским цивилизациям. 


Мы знаем, что так оно и будет, так как ясно представляет себе, что даст человечеству воплощённая в жизнь светлая мечта о коммунизме.


Да, то, что стало для Вас широкой торной дорогой, для нас было первопутком. Любое достижение ваших дней — прямая эстафета наших забот. А забот у комсомольцев и молодёжи немало. Мы хотим, чтобы труд наш по достоинству оценили и вы, и отцы наши, которые с оружием в руках завоевали счастье творить и дерзать. И мы оправдали их доверие, мы знаем, ради какой великой цели учимся, работаем и живём. Коммунизм — наша цель.


Мы завидуем комсомольцам 2018 года. Но мы счастливы сегодня, как может быть счастлива юность, согретая любовью нашей социалистической родины. 


Мы гордимся нашими великими делами, и вы поймёте, что комсомольцы 1968 года умели работать вдохновенно, трудиться творчески, с полной отдачей сил и энергии». 


Авторы письма надеялись, что потомки будут дружить с «братскими цивилизациями» и много трудиться
Авторы письма надеялись, что потомки будут дружить с «братскими цивилизациями» и много трудиться


Письмо и капсулу передадут в районный музей
Письмо и капсулу передадут в районный музей


После церемонии капсулу времени и письмо пообещали перенести в музей Дзержинского района — экспонаты можно будет увидеть на выставке.


Архивная хроника, рассказывающая о производстве первого советского цветного видеомагнитофона, на котором более 10 лет работало советское телевидение. Его сделали на заводе «Точмаш»


Прошлой осенью в новосибирском ДК тоже вскрыли капсулу времени полувековой давности. Обращение к потомкам пролежало в стене вестибюля Дома культуры 50 лет, замурованное специальной табличкой. Авторы письма надеялись, что потомки заботятся о планете Земля, «освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику».


Также в прошлом году в стене школы Дзержинского района рабочие неожиданно нашли капсулу времени из 1967 года. НГС нашёл авторов послания потомкам: они рассказали, чего ждали от будущего и как представляли людей, которым писали.

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