«Мы завидуем 2018 году»: в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени с наивным письмом внутри
Тысячи работников завода закладывали капсулу в 1968 году
Днём 26 октября на территории бывшего завода «Точмаш» вскрыли капсулу времени, которую заложили ещё в 1968 году, — НГС первым увидел текст трогательного письма комсомольцев и пообщался с очевидцем события 50-летней давности.
Десятки новосибирцев пришли на открытие капсулы времени к зданиям бывшего завода точного машиностроения на улице Королёва в Дзержинском районе — событие отметили бывшие сотрудники завода, работники районной администрации и школьники. В 1968 году, 29 октября, капсулу заложили комсомольцы, которые отмечали тогда 50-летний юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ).
«Там (внутри капсулы. — Прим. ред.) обращение к комсомольцам 2018 года, так и говорили — ведь думали, что это поколение будет жить при коммунизме.
Вот здесь же, на этом месте, большие трибуны были, много народу, но тогда на заводе только комсомольцев было 3,5 тысячи человек, а численность завода была 13 тысяч. Это исторический момент — закладывание капсулы.
Больше всего запомнилась мне работа оперативных отрядов в районе. Например, [они брали] шефство над трудными подростками — очень многих тогда устраивали на работу, сейчас молодёжь не может найти работу, а мы устраивали, помогали. Были моменты борьбы с наркотиками. Ребята днём работали в механическом цехе — из оперативного отряда, — а ночью они знали, какие поезда приходят и в каких вагонах едут люди, которые привозят зелье. Много всего было», — рассказала корреспонденту НГС бывшая сотрудница завода и секретарь комитета комсомола в 1965–1967 годах Тамара Быстрицкая.
Она отметила, что руководителей организации, подписавшихся под письмом, уже нет в живых.
Тумбу, в которой все полвека находилась капсула, ремонтировали — и она сохранилась до наших дней. Но всё же достать из неё капсулу удалось не сразу — над этим пришлось потрудиться команде из нескольких человек в течение 3 минут.
Обращение доверили зачитать Раисе Плотниковой — в 1968 году она была членом бюро комитета ВЛКСМ и подписалась под посланием потомкам.
НГС публикует отрывок обращения из капсулы времени — с сохранением авторской орфографии:
«Сколько красивых сказок перестали быть сказками. В наши дни Циолковский только мечтал о полётах в космос, мы называем себя современниками Юрия Гагарина, а Ваши сверстники проложат пути к братским цивилизациям.
Мы знаем, что так оно и будет, так как ясно представляет себе, что даст человечеству воплощённая в жизнь светлая мечта о коммунизме.
Да, то, что стало для Вас широкой торной дорогой, для нас было первопутком. Любое достижение ваших дней — прямая эстафета наших забот. А забот у комсомольцев и молодёжи немало. Мы хотим, чтобы труд наш по достоинству оценили и вы, и отцы наши, которые с оружием в руках завоевали счастье творить и дерзать. И мы оправдали их доверие, мы знаем, ради какой великой цели учимся, работаем и живём. Коммунизм — наша цель.
Мы завидуем комсомольцам 2018 года. Но мы счастливы сегодня, как может быть счастлива юность, согретая любовью нашей социалистической родины.
Мы гордимся нашими великими делами, и вы поймёте, что комсомольцы 1968 года умели работать вдохновенно, трудиться творчески, с полной отдачей сил и энергии».
После церемонии капсулу времени и письмо пообещали перенести в музей Дзержинского района — экспонаты можно будет увидеть на выставке.
Прошлой осенью в новосибирском ДК тоже вскрыли капсулу времени полувековой давности. Обращение к потомкам пролежало в стене вестибюля Дома культуры 50 лет, замурованное специальной табличкой. Авторы письма надеялись, что потомки заботятся о планете Земля, «освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику».
Также в прошлом году в стене школы Дзержинского района рабочие неожиданно нашли капсулу времени из 1967 года. НГС нашёл авторов послания потомкам: они рассказали, чего ждали от будущего и как представляли людей, которым писали.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Видео Музея Новосибирска