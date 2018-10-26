На Титова поставили столб, который закрыл мамам с колясками выход на пешеходный переход

По словам местных жителей, ещё вчера съезд был открыт



На пересечении улиц Титова и Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска появился столб, который перегородил съезд для колясок на пешеходный переход.







«Вчера в 6 вечера этого ещё не было. Столб установили чётко посреди съезда», — сообщила в редакцию НГС жительница Ленинского района. По её словам, столб преградил съезд только на чётной стороне улицы Титова, а на нечётной — путь к съездам свободен.





Проехать с коляской на чётной стороне улицы Титова сейчас невозможно



Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, для чего на улице Титова установили столб и будет ли восстановлен съезд для колясок.



Похожие мачты консолей в форме буквы «Г» этим летом появились на улице Бориса Богаткова, где делали ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». «А всё это Г-образие не упадёт от ветра?» — усомнился мэр Анатолий Локоть, когда рабочие закончили ремонтировать улицу. Подрядчик заверил, что опоры устойчивые.





Минувшим летом жители Дзержинского района пожаловались на разбитый асфальт на улице Индустриальной — вскоре после публикации НГС власти отремонтировали дорогу.