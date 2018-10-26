На Титова поставили столб, который закрыл мамам с колясками выход на пешеходный переход
Столб появился на перекрёстке с Римского-Корсакова
На пересечении улиц Титова и Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска появился столб, который перегородил съезд для колясок на пешеходный переход.
«Вчера в 6 вечера этого ещё не было. Столб установили чётко посреди съезда», — сообщила в редакцию НГС жительница Ленинского района. По её словам, столб преградил съезд только на чётной стороне улицы Титова, а на нечётной — путь к съездам свободен.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, для чего на улице Титова установили столб и будет ли восстановлен съезд для колясок.
Похожие мачты консолей в форме буквы «Г» этим летом появились на улице Бориса Богаткова, где делали ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». «А всё это Г-образие не упадёт от ветра?» — усомнился мэр Анатолий Локоть, когда рабочие закончили ремонтировать улицу. Подрядчик заверил, что опоры устойчивые.
Минувшим летом жители Дзержинского района пожаловались на разбитый асфальт на улице Индустриальной — вскоре после публикации НГС власти отремонтировали дорогу.
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Дарья Януш
Фото предоставлены читательницей НГС