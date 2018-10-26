«Ты всегда в авторитете»: новосибирцы спели оду Первомайскому району

В планах у музыкантов выпустить клип про Академгородок

Музыканты снимали клип в выходные, пока было тепло. На фото — скульптура «Аисты» на пересечении Первомайской и Героев Революции
Музыканты снимали клип в выходные, пока было тепло. На фото — скульптура «Аисты» на пересечении Первомайской и Героев Революции


Новосибирец Руслан Глухман совместно с группой «Выходной Band» выпустили клип «Первомайка» — в нем они признались в любви Первомайскому району города. 


«Была написана песня, была записана в студии песня. Соответственно, нужно было какой-то видеоряд добавить. Что мы и сделали в прошлые выходные. Была хорошая погода. Мы с оператором съездили, поснимали все это дело, сформировали клип», — рассказал корреспонденту НГС автор текста Руслан Глухман.


По словам создателя песни, идею песни им предложил житель Первомайского района.


В рамках проекта «Новосибирские песни» музыканты уже выпускали клипы о Новосибирске («От моста до моста») и о прославленном новосибирском чемпионе-борце Александре Карелине. В планах сделать песни про самолет Су-34, который производится на Чкаловском заводе, и о сибирячках.


«Планы сложно строить, потому что это все-таки творчество. Очень сложно подгадывать и что-то делать <…> Если про районы, то, скорее всего, следующий [район] будет Академгородок», — поясняет Руслан.


Клип «Первомайка» был записан совместно с группой «Выходной Band» при участии других новосибирских музыкантов: баяниста, скрипачки, гармониста, бас-гитариста и ударника.



В начале октября новосибирская группа «Буерак» выпустила клип на песню «Нет любви», который снимали в дендропарке. 

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