«Ты всегда в авторитете»: новосибирцы спели оду Первомайскому району
В планах у музыкантов выпустить клип про Академгородок
Новосибирец Руслан Глухман совместно с группой «Выходной Band» выпустили клип «Первомайка» — в нем они признались в любви Первомайскому району города.
«Была написана песня, была записана в студии песня. Соответственно, нужно было какой-то видеоряд добавить. Что мы и сделали в прошлые выходные. Была хорошая погода. Мы с оператором съездили, поснимали все это дело, сформировали клип», — рассказал корреспонденту НГС автор текста Руслан Глухман.
По словам создателя песни, идею песни им предложил житель Первомайского района.
В рамках проекта «Новосибирские песни» музыканты уже выпускали клипы о Новосибирске («От моста до моста») и о прославленном новосибирском чемпионе-борце Александре Карелине. В планах сделать песни про самолет Су-34, который производится на Чкаловском заводе, и о сибирячках.
«Планы сложно строить, потому что это все-таки творчество. Очень сложно подгадывать и что-то делать <…> Если про районы, то, скорее всего, следующий [район] будет Академгородок», — поясняет Руслан.
Клип «Первомайка» был записан совместно с группой «Выходной Band» при участии других новосибирских музыкантов: баяниста, скрипачки, гармониста, бас-гитариста и ударника.
В начале октября новосибирская группа «Буерак» выпустила клип на песню «Нет любви», который снимали в дендропарке.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александра Трофименко
Фото предоставлено Русланом Глухманом
Видео youtube.com, канал «В Видео»