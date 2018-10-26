Красный проспект встал в глухую пробку из-за аварии с троллейбусом

Затор растянулся на полтора километра

Вину никто из водителей не признаёт
Вину никто из водителей не признаёт

На Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска произошла авария с участием троллейбуса № 5 и «Ниссана» — собирается пробка.


Авария случилась больше часа назад возле дома № 69 на Красном проспекте — участники ДТП ехали в сторону улицы Гоголя, сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По их данным, пострадавших в аварии нет, но вину ни один из водителей не признаёт.


«Водитель "Ниссан" утверждает, что он остановился перед поворотом во двор, чтобы выпустить автомобиль и через некоторое время ему сзади прилетело от троллейбуса. Водитель троллейбуса утверждает, что "Ниссан" повернул со второго ряда и резко остановился», — пояснили в «Альянсе».


Троллейбус повредил заднюю часть кузова «Ниссана»
Троллейбус повредил заднюю часть кузова «Ниссана»


В службе аваркомов уточнили, что сейчас участники ДТП стоят и ждут автоинспекторов. Движение по Красному проспекту затруднено.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от «Ройял Парка»
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от «Ройял Парка»


В аварии никто не пострадал, но теперь на Красном огромная пробка
В аварии никто не пострадал, но теперь на Красном огромная пробка


На прошлой неделе ещё один инцидент с троллейбусом случился на улице Кошурникова: контактный провод оборвался и разбил лобовое стекло ехавшей рядом «Тойоте».

Прочтений: 4336

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено