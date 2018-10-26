Красный проспект встал в глухую пробку из-за аварии с троллейбусом
Затор растянулся на полтора километра
На Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска произошла авария с участием троллейбуса
Авария случилась больше часа назад возле дома
По их данным, пострадавших в аварии нет, но вину ни один из водителей не признаёт.
«Водитель "Ниссан" утверждает, что он остановился перед поворотом во двор, чтобы выпустить автомобиль и через некоторое время ему сзади прилетело от троллейбуса. Водитель троллейбуса утверждает, что "Ниссан" повернул со второго ряда и резко остановился», — пояснили в «Альянсе».
В службе аваркомов уточнили, что сейчас участники ДТП стоят и ждут автоинспекторов. Движение по Красному проспекту затруднено.
На прошлой неделе ещё один инцидент с троллейбусом случился на улице Кошурникова: контактный провод оборвался и разбил лобовое стекло ехавшей рядом «Тойоте».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс», скриншот yandex.ru/maps