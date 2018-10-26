Красный проспект встал в глухую пробку из-за аварии с троллейбусом

Вину никто из водителей не признаёт

На Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска произошла авария с участием троллейбуса № 5 и «Ниссана» — собирается пробка.







Авария случилась больше часа назад возле дома № 69 на Красном проспекте — участники ДТП ехали в сторону улицы Гоголя, сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».







По их данным, пострадавших в аварии нет, но вину ни один из водителей не признаёт.







«Водитель "Ниссан" утверждает, что он остановился перед поворотом во двор, чтобы выпустить автомобиль и через некоторое время ему сзади прилетело от троллейбуса. Водитель троллейбуса утверждает, что "Ниссан" повернул со второго ряда и резко остановился», — пояснили в «Альянсе».







Троллейбус повредил заднюю часть кузова «Ниссана»





В службе аваркомов уточнили, что сейчас участники ДТП стоят и ждут автоинспекторов. Движение по Красному проспекту затруднено.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от «Ройял Парка»





В аварии никто не пострадал, но теперь на Красном огромная пробка





На прошлой неделе ещё один инцидент с троллейбусом случился на улице Кошурникова: контактный провод оборвался и разбил лобовое стекло ехавшей рядом «Тойоте».

