Есть подарки, нет проверок: в МЧС предупредили о мошенниках-вымогателях

Всего за последний год произошло 20 случаев мошенничества

С мая спасатели зафиксировали 20 случаев мошенничества
С мая спасатели зафиксировали 20 случаев мошенничества


В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили горожан о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.


Всего с мая месяца спасатели насчитали 20 случаев мошенничества.


«Мошенники обзванивают руководителей и представляются именами сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке объекта комиссией МЧС России и прокуратуры. Руководителям организаций мошенники предлагают урегулировать вопросы с проверкой путем покупки подарков членам комиссии», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.


Спасатели добавили, что жителям необходимо проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников, а в случае, если вы с ними столкнулись, необходимо обращаться в полицию. 


«За эту неделю уже три случая было. Раньше они звонили только в коммерческие организации, теперь в лечебные учреждения. 


Теперь в абсолютно любые учреждения и организации они могут позвонить», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Недавно жители дома по улице Сакко и Ванцетти, 52 в Октябрьском районе Новосибирска выгнали из своего подъезда двух мужчин, представившихся специалистами по пожарной безопасности. Для этого они позвали на помощь полицию. А в конце декабря 2017 года НГС рассказывал о том, как жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей.

Прочтений: 3374

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено