Есть подарки, нет проверок: в МЧС предупредили о мошенниках-вымогателях

С мая спасатели зафиксировали 20 случаев мошенничества





В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили горожан о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.





Всего с мая месяца спасатели насчитали 20 случаев мошенничества.





«Мошенники обзванивают руководителей и представляются именами сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке объекта комиссией МЧС России и прокуратуры. Руководителям организаций мошенники предлагают урегулировать вопросы с проверкой путем покупки подарков членам комиссии», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.





Спасатели добавили, что жителям необходимо проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников, а в случае, если вы с ними столкнулись, необходимо обращаться в полицию.





«За эту неделю уже три случая было. Раньше они звонили только в коммерческие организации, теперь в лечебные учреждения.





Теперь в абсолютно любые учреждения и организации они могут позвонить», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Недавно жители дома по улице Сакко и Ванцетти, 52 в Октябрьском районе Новосибирска выгнали из своего подъезда двух мужчин, представившихся специалистами по пожарной безопасности. Для этого они позвали на помощь полицию. А в конце декабря 2017 года НГС рассказывал о том, как жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей.