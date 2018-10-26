Есть подарки, нет проверок: в МЧС предупредили о мошенниках-вымогателях
Всего за последний год произошло 20 случаев мошенничества
В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили горожан о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.
Всего с мая месяца спасатели насчитали 20 случаев мошенничества.
«Мошенники обзванивают руководителей и представляются именами сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке объекта комиссией МЧС России и прокуратуры. Руководителям организаций мошенники предлагают урегулировать вопросы с проверкой путем покупки подарков членам комиссии», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Спасатели добавили, что жителям необходимо проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников, а в случае, если вы с ними столкнулись, необходимо обращаться в полицию.
«За эту неделю уже три случая было. Раньше они звонили только в коммерческие организации, теперь в лечебные учреждения.
Теперь в абсолютно любые учреждения и организации они могут позвонить», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Недавно жители дома по улице Сакко и Ванцетти, 52 в Октябрьском районе Новосибирска выгнали из своего подъезда двух мужчин, представившихся специалистами по пожарной безопасности. Для этого они позвали на помощь полицию. А в конце декабря 2017 года НГС рассказывал о том, как жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Сильченко
Фото Александра Ощепкова