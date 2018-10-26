С основателя «Тиона» сняли обвинения по делу о фальшивых очистителях воздуха

Дмитрия Трубицына обвиняли в продаже нелицензированного оборудования на сумму около 100 миллионов рублей





Уголовное дело в отношении гендиректора новосибирской компании «Тион» Дмитрия Трубицына прекращено.





Об этом сегодня, 26 октября, корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь компании Андрей Самодин.





«Сегодня Дмитрий Трубицын получил постановление следователя о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления <...> Мы ранее уже заявляли, и это нашло отражение в постановлении, что воздухоочистители "Тион" являются качественными и безопасными изделиями и что их продажа не могла создать никакой общественной опасности», — рассказал Андрей Самодин.





Он добавил, что за Трубицыным оставили право на реабилитацию.





Оперативно подтвердить информацию о закрытии уголовного дела в Следственном комитете пока не удалось.





Дмитрия Трубицына заподозрили в продаже фальсифицированных очистителей в июне прошлого года и поместили под домашний арест. Его отпустили лишь в декабре. Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов.







По части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере) 36-летнему бизнесмену грозило до 5 лет заключения и миллионный штраф.





Уголовное дело Трубицына ранее возвращали из суда прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом».







Дополнение: В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что следователь вынес постановление о прекращении этого уголовного дела.







«Постановление поступило в прокуратуру области и будет установлено в законный срок, оценена его законность и обоснованность прекращения», — добавили в надзорном ведомстве.

