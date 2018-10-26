С основателя «Тиона» сняли обвинения по делу о фальшивых очистителях воздуха

Уголовное дело Дмитрия Трубицына закрыто

Дмитрия Трубицына обвиняли в продаже нелицензированного оборудования на сумму около 100 миллионов рублей
Дмитрия Трубицына обвиняли в продаже нелицензированного оборудования на сумму около 100 миллионов рублей


Уголовное дело в отношении гендиректора новосибирской компании «Тион» Дмитрия Трубицына прекращено. 


Об этом сегодня, 26 октября, корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь компании Андрей Самодин.


«Сегодня Дмитрий Трубицын получил постановление следователя о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления <...> Мы ранее уже заявляли, и это нашло отражение в постановлении, что воздухоочистители "Тион" являются качественными и безопасными изделиями и что их продажа не могла создать никакой общественной опасности», — рассказал Андрей Самодин.


Он добавил, что за Трубицыным оставили право на реабилитацию.


Оперативно подтвердить информацию о закрытии уголовного дела в Следственном комитете пока не удалось. 


Дмитрия Трубицына заподозрили в продаже фальсифицированных очистителей в июне прошлого года и поместили под домашний арест. Его отпустили лишь в декабре. Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов


По части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере) 36-летнему бизнесмену грозило до 5 лет заключения и миллионный штраф.


Уголовное дело Трубицына ранее возвращали из суда прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом». 


Дополнение: В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что следователь вынес постановление о прекращении этого уголовного дела.


«Постановление поступило в прокуратуру области и будет установлено в законный срок, оценена его законность и обоснованность прекращения», — добавили в надзорном ведомстве.

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