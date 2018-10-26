С основателя «Тиона» сняли обвинения по делу о фальшивых очистителях воздуха
Уголовное дело Дмитрия Трубицына закрыто
Уголовное дело в отношении гендиректора новосибирской компании «Тион» Дмитрия Трубицына прекращено.
Об этом сегодня, 26 октября, корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь компании Андрей Самодин.
«Сегодня Дмитрий Трубицын получил постановление следователя о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления <...> Мы ранее уже заявляли, и это нашло отражение в постановлении, что воздухоочистители "Тион" являются качественными и безопасными изделиями и что их продажа не могла создать никакой общественной опасности», — рассказал Андрей Самодин.
Он добавил, что за Трубицыным оставили право на реабилитацию.
Оперативно подтвердить информацию о закрытии уголовного дела в Следственном комитете пока не удалось.
Дмитрия Трубицына заподозрили в продаже фальсифицированных очистителей в июне прошлого года и поместили под домашний арест. Его отпустили лишь в декабре. Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов.
По части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере) 36-летнему бизнесмену грозило до 5 лет заключения и миллионный штраф.
Уголовное дело Трубицына ранее возвращали из суда прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом».
Дополнение: В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что следователь вынес постановление о прекращении этого уголовного дела.
«Постановление поступило в прокуратуру области и будет установлено в законный срок, оценена его законность и обоснованность прекращения», — добавили в надзорном ведомстве.
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Кирилл Шматков
Фото tion.ru