«Берут ценные вещи и уходят»: в посёлке под Новосибирском орудует банда воров

Из домов и гаражей крадут технику, украшения, деньги и шубы





В посёлке Озёрный под Новосибирском второй месяц проходят серии массовых краж — ночные воры крадут из домов и гаражей дорогие вещи. По словам местных жителей, с конца августа по октябрь они написали больше 20 заявлений о кражах в полицию Новосибирского района.







Первая серия краж прошла в ТСЖ «Солнечный». «За неделю обворовали около десяти домов, — рассказал корреспонденту НГС местный житель, попросивший не называть его имени. — Потом, когда на вашем сайте написали, когда жители начали патрулировать, переместились в соседние ТСЖ — "Ключевой", "Солнечная поляна". Потом переместились в "Уютный" и два дня назад снова начали воровать в посёлке "Ключевой"».





По словам собеседника, воры крадут технику, инструмент, деньги, шубы и украшения. «Преступники совершенно не боятся признаков того, что люди дома, — негодует местный житель. — Вскрывают окно или дверь, заходят, берут ценные вещи и уходят».





Кражи в гаражах посёлка Озёрный





В отделении полиции № 7 посёлка «Садовый» корреспонденту НГС подтвердили информацию о массовых кражах.





«Это жилищно-строительные кооперативы везде, у них там есть охраны, ЧОПы и всё прочее, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Однако всё сводится на полицию, что мы виноваты, что у них там крадут. Там серия краж прошла с коттеджей прям внаглую, будем так говорить. Порядка семи [краж]. На территории Заельцовского района такая же серия прошла: это "Кедровый" коттеджный посёлок, допустим. У нас один период. Он от нас идёт туда, от них к нам. Будем так говорить, наши мероприятия засадные пока не дают никаких результатов».







Собеседник добавил, что больше всего краж происходит не в домах жителей, а в гаражах. Количество гаражных ограблений источник назвать затруднился.





Официальных комментариев по ситуации с серией краж Главное управление МВД по Новосибирской области на момент публикации не предоставило.





В ноябре 2017 года в СНТ «Родина» в Кировском районе Новосибирска произошла серия краж в дачных домиках. Тогда пострадали владельцы трёх домов.

