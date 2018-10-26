Коммунальщики перегородили проезд во двор высотки: другой дороги к дому нет

По информации СГК, сейчас в этом месте ведётся ремонт теплотрассы

Коммунальщики раскопали единственный въезд во двор жилого дома на Галущака





Коммунальщики раскопали въезд во двор жилой двадцатиэтажки на Галущака, 15 в Заельцовском районе Новосибирска.





Информацией о том, что энергетики перекопали единственный въезд во двор, с редакцией НГС поделился читатель Евгений.





«Возле дома полностью закрыли въезд на придомовую территорию, у нас въезд один. <…> что-то копают. Закрыли на 2 недели, люди не могут пользоваться парковкой, не могут привозить материалы для ремонта (дом новый, все ремонтируются). Если ЧП, никто не знает, что будет. Там во второй очереди предусмотрен второй въезд, но там заборы, стройка, долгострой», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что на днях на теплотрассе обнаружили дефект, и сейчас там ведётся ремонт.





«Эту теплотрассу нам передала мэрия 8 октября. На днях был выявлен на ней дефект. Сегодня приступили к ремонтным работам — устраняем дефект. О сроках окончания станет известно позже, после оценки масштабов работы. Позавчера ТСЖ было предупреждено письмом о необходимости открыть второй въезд к дому. Наши специалисты сообщили, что есть второй въезд, но он чем-то перегорожен», — прокомментировали корреспонденту НГС в СГК.





В ТСЖ дома пояснили, что они получили предупреждение от теплоэнергетиков, и больше не могут ничего сообщить о сложившейся ситуации. «Все вопросы к теплосетям», — коротко прокомментировали в ТСЖ.



В сентябре рабочие установили бордюр вдоль улицы Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска — высокий бордюр перегородил въезд во дворы на территории Военного городка. После в мэрии сообщили, что проехать через бордюр можно.