Екатерина Климова приготовила мороженое в новосибирском ресторане, а Гоша Куценко снял это на видео
Мороженое с ванильным вкусом сделали в «Библиотеке»
Актриса и певица Екатерина Климова и актёр Гоша Куценко приехали в Новосибирск со спектаклем «Любовные письма», после которого они поужинали в ресторане «Библиотека» в центре города. Климова спела там песню и приготовила ванильное мороженое.
«Екатерина готовила мороженое и напевала песню Пугачёвой "Если долго мучиться, что-нибудь получится". У нас всегда его все звёзды делают. Ванильное самое популярное», — рассказала корреспонденту НГС создатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.
Видео с Климовой выложил в своём аккаунте Instagram Гоша Куценко.
Мороженое «Библиотека» делается на основе сливок, сгущённого молока, ванили и молока, а потом жидким азотом замораживается прямо перед подачей гостям.
Два года назад такое мороженое в новосибирском ресторане готовил рэпер Oxxxymiron.
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Мария Тищенко
Фото instagram.com/biblioteka_restoran
Видео instagram.com/stories/goshakutsenko/