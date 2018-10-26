Екатерина Климова приготовила мороженое в новосибирском ресторане, а Гоша Куценко снял это на видео

Мороженое с ванильным вкусом сделали в «Библиотеке»

Это фирменное мороженое, по версии журнала «Собака», признано лучшим десертом Новосибирска в 2017 году
Это фирменное мороженое, по версии журнала «Собака», признано лучшим десертом Новосибирска в 2017 году


Актриса и певица Екатерина Климова и актёр Гоша Куценко приехали в Новосибирск со спектаклем «Любовные письма», после которого они поужинали в ресторане «Библиотека» в центре города. Климова спела там песню и приготовила ванильное мороженое.


«Екатерина готовила мороженое и напевала песню Пугачёвой "Если долго мучиться, что-нибудь получится". У нас всегда его все звёзды делают. Ванильное самое популярное», — рассказала корреспонденту НГС создатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.


Видео с Климовой выложил в своём аккаунте Instagram Гоша Куценко. 


Мороженое «Библиотека» делается на основе сливок, сгущённого молока, ванили и молока, а потом жидким азотом замораживается прямо перед подачей гостям. 


Гоша Куценко выложил это видео у себя в stories в Instagram


Два года назад такое мороженое в новосибирском ресторане готовил рэпер Oxxxymiron.

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