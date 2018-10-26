Опасные уроки: в 202-й школе снова пострадал ученик — его избили и увезли на скорой

Сейчас его обследуют врачи

Ребёнка доставили в нейрохирургическое отделение детской больницы
Ребёнка доставили в нейрохирургическое отделение детской больницы


Школьника увезли на машине скорой помощи после драки в школе № 202 Октябрьского района Новосибирска — в этой же школе 9 октября на перемене был ранен ножом один из учеников.


«На переменах между уроками ребенок, обучающийся в 8-м классе, решил, что шестиклассник, который идёт впереди него, идет недостаточно быстро, как дети объяснили. Начал ему говорить, чтобы тот шел быстрее. Мальчик как шёл, так и шёл. Соответственно, он решил, что за это нужно ребёнка наказать. <…>. Мальчик, которого били, он тихий, скромный, отличник из культурной интеллигентной семьи. <…> Били очень сильно. Его увезли на скорой в больницу. Как говорят дети, он потерял сознание во время драки. <…> 


Опять какое-то кровавое побоище. Всё это происходило в школьном коридоре, взрослых никого не было, разнимали их опять же старшеклассники», — 


рассказала корреспонденту НГС мама одного из учеников, попросившая не называть ее имя. Она пояснила, что о драке, произошедшей в четверг, 25 октября, она узнала от своего ребёнка.


Информацию об инциденте в школе № 202 подтвердила мать пострадавшего ребёнка и представитель следственного управления СК по Новосибирской области. В СК уже начали проверку инцидента. 


По словам мамы избитого мальчика, её сын находится в сознании. «Сейчас идут дообследования. <…> Ничего такого тяжелого нет. Он в сознании, все нормально с ним. Просто выясняют, насколько там все это серьёзно», — рассказала она.


Мать другого школьника сообщила, что после драки, которая произошла в школе в начале октября, в учебном заведении ничего не изменилось.


«Сидит старенький дедушка на охране. В школе как происходили драки, так они и происходят. У него нет никаких способов отследить, что происходит во время перемены или уроков в школьных коридорах. У него нет этих мониторов, хотя вроде как они где-то есть, но их у него по факту нет. Сидит этот пенсионер 65 лет. Что он может сделать?» — сетует она.


В самой школе корреспонденту НГС изложили несколько другую версию происшествия: ребёнок не терял сознания, а драку никто не разнимал.


«Восьмиклассник, выходя из кабинета, увидел, что шестиклассник впереди него движется недостаточно быстро. Это его рассердило. Учитель этого класса находился в этот момент рядом с кабинетом в коридоре. Он дежурил. Это его должностные обязанности.<…> Там никто никого не разнимал. <…> Ему нанесли несколько ударов. И всё. После этого он поднялся. Его уже взрослые сопроводили в медицинский кабинет», — пояснила директор школы № 202 Светлана Душтакова. 

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