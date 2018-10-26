ГИБДД предупредила об облавах на пьяных водителей

Новосибирская автоинспекция объявила о начале акции «Нетрезвый водитель» — с 26 по 29 октября сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска.



«Экипажи ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в алкогольном и наркотическом состоянии. Акция началась в 9:00 26 октября и закончится в 9:00 29 октября», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.



В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.



Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».

