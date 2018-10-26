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Транспорт

ГИБДД предупредила об облавах на пьяных водителей

Акция «Нетрезвый водитель» продлится до утра 29 октября

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    Акция началась утром 26 октября и продлится до утра 29 октября

    Новосибирская автоинспекция объявила о начале акции «Нетрезвый водитель» — с 26 по 29 октября сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска.

    «Экипажи ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в алкогольном и наркотическом состоянии. Акция началась в 9:00 26 октября и закончится в 9:00 29 октября», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

    В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.

    Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».

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    Александр Сильченко
    Фото Александра Ощепкова

    ТЕКСТ

    Александр Сильченко

    ТЕГИ

    нетрезвый водительгибддрейд

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    КОММЕНТАРИИ (63) Обсудить
    77AMG
    26 окт 2018 в 12:33
    +16 -4
    проведите лучше рейды: неадекватный водитель, анти вотсап-затуп, анти колхозник и 22ой регион, анти левый ряд тошнот, анти проскочу на красный, анти субару прямоток, анти мамин гонщик на чайзере итд. В Герамнии давно проводят такие рейды на гражданских машинах.
    с богаткова
    26 окт 2018 в 12:19
    +6 -7
    Регулярно делаю замечания пьяным водителям, а также пьяным велосипедистам.
    👑Король НГСа👑 (с богаткова)
    26 окт 2018 в 12:18
    +4 -8
    Такие рейды надо делать без предупреждения.
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