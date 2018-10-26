Пряный сад, духовой оркестр и кафе: на Михайловской набережной открыли верхний променад

В Новосибирске открыли второй участок обновлённой набережной — теперь здесь есть площадка для танцев, детские качели и комната запахов.







На набережной появилось около 400 светильников, в том числе подсвечивающих деревья





В этом году на Михайловской набережной реконструировали верхнюю зону, которая проходит от парка «Городское начало» до остановки «Речной вокзал».







«В этом году мы соединили нижний променад со средним, и теперь по набережной удобно гулять, не останавливаясь, — объяснил концепцию обновлённого участка набережной главный архитектор бюро «Адаптик-А» Павел Носарев. — Если раньше люди ходили по нижнему променаду, то сейчас новые маршруты».







По выходным на площадке для уличной гимнастики будет работать тренер





Главный маршрут, по его словам, называется «Маршрут впечатлений». На его пути несколько площадок. Первая — зона для воркаута. По словам руководителя департамента культуры и спорта мэрии Анны Терешковой, заниматься здесь можно всем желающим, в том числе с тренером, который будет вести занятия по выходным.









Дальше, по пути от парка «Городское начало» в сторону гостиницы, находится так называемая семейная площадка. «Раньше здесь была клумба, она не использовалась, — напомнил Павел Носарев. — Мы соединили променад, теперь можно беспрепятственно проходить. А с правой стороны будет размещаться круглогодичное семейное кафе».







Верхняя променадная зона Михайловской набережной выложена плиткой





Правда, кафе только в планах, хотя здесь уже подвели все коммуникации. Архитектор подчеркнул, что плюс площадки в том, что «со второго яруса» открывается красивый вид на реку. Рядом высадили аллею деревьев, в тени которых можно будет отдохнуть летом.







Новые деревья высадили, чтобы уменьшить открытое пространство и создать тень





В этом году на озеленение набережной потратили почти 6 миллионов рублей. Специалисты высадили около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов. Правда, липу пришлось заменить на иву.







«Так как достаточно долго стоит вода, и стало понятно, что липы там вряд ли выживут, — говорит автор концепции по озеленению набережной, заведующая кафедрой экологии и ботаники НГПУ Светлана Гежитская. — Получается, здесь будет мини-уголок поймы Оби. По сути, мы ее вынесли к людям». Здесь посадят иву Булата, крона которой выглядит как полукруглая сфера.





На набережной решили высаживать многолетние растения и организовать профессиональный уход за растениями





В цветочном оформлении акцент сделали на травянистых многолетниках, что будет существенно экономнее, чем каждый год сажать новые цветы, подчеркнула Гежитская.





На детской площадке противоударное покрытие и качели, на которых могут кататься малоподвижные дети





Следующая площадка обновлённой набережной — зона для детей, которую построили по инициативе благотворительного фонда «Солнечный город» и ОАО «РЖД». Главное достоинство этой площадки в том, что она ориентирована на всех детей, в том числе с ограничениями здоровья.







Песочница, в которой смогут играть дети на инвалидных колясках





Например, дети в инвалидных колясках здесь смогут играть в песочнице и кататься на каруселях. «Для сотен тысяч горожан — это уникальная возможность подарить своим детям детство», — подчеркнули представители благотворительного фонда.





«В этом году отремонтировали лестницу, которая выходит на Большевистскую. Это бутовая укладка, гранитные ступени, всё родное, просто реставрационное, уложенное», — рассказал мэр Анатолий Локоть. В будущем здесь планируют сделать освещение.





Комната запахов — это площадка, вокруг которой растут ароматные травы, в том числе чабрец и мелисса





Одна из тематических площадок — комната запахов, которую также называют пряным садом. Летом здесь будут цвести ароматные травы, в том числе чабрец, мелисса, мята. В середине площадки плитка уложена в виде рисунка — чашки, от которой идёт аромат. Правда, рисунок можно увидеть лишь с квадрокоптера.





Бывшее здание общественного туалета планируют переделать в кафе





Во время работы на втором этапе реконструкции, сообщил Локоть, «обнажаются разные объекты». Теперь, например, видно бывший общественный туалет, который здесь был ещё в 90-х. Но сейчас у здания новый собственник, объяснила Терешкова, здесь планируют открыть кафе.







С танцевальной площадки открывается вид на реку и мост





Ещё одна тематическая площадка верхней зоны — так называемая малая сцена. Летом по выходным здесь будет играть духовой оркестр, рассказала Анна Терешкова. Кроме того, будут танцы для пожилых людей, как в Центральном парке.





Ближе к выходу метро находится тактильная площадка, на которой высадили растения, интересные с точки зрения формы, с необычным покрытием листьев.





Дорожки сделали на месте зарослей, которые были в верхней зоне набережной





На открытии второго этапа реконструкции набережной губернатор Андрей Травников пообещал прийти сюда всей семьей. Мэр Анатолий Локоть посчитал, что результаты скорее оценят сами новосибирцы. «Если будут гулять, как по нижнему променаду, значит, будем считать, что всё получилось. А так, на первый взгляд, есть удовлетворение тем, что сделано», — подытожил Локоть.





В этом году сделали спуск на набережную для людей в инвалидных колясках





Первый этап реконструкции набережной закончился в октябре прошлого года. Вдоль берега поставили новые фонари, лавочки и проложили велосипедную дорожку. В этом году также поставили новые уборные и начали строить колесо обозрения.