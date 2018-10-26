Четыре сотни рыб попались в сети браконьера на Обском море

Выловленных стерлядей и судаков рыбак собирался продать

Искитимец ловил рыбу в водохранилище при помощи запрещённых сетей
Искитимец ловил рыбу в водохранилище при помощи запрещённых сетей

Под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в браконьерстве, выловившего из Обского моря несколько сотен рыб. Полицейские поймали 54-летнего искитимца во время рейда «Рыболов» на Новосибирском водохранилище.


«В районе села Бурмистрово мужчина незаконно ловил рыбу с использованием моторной лодки и запрещённых орудий лова. До момента задержания он успел добыть почти 400 экземпляров рыбы, среди которых 5 стерлядей, 68 судаков, 79 лещей, а также плотва, окунь и язь. В дальнейшем браконьер рассчитывал продать свой улов», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.



Полицейские забрали у подозреваемого и рыбу, и три сети общей длиной больше двухсот метров. Сейчас идёт подсчёт, на какую сумму искитимец нанёс ущерб природе.


В отношении рыбака полицейские возбудили уголовное дело о браконьерстве (ст. 256 УК РФ). В транспортной полиции отметили, что у задержанного уже есть судимость за «нелегальный промысел биоресурсов».


Ранее в Новосибирске завершился суд над двумя мужчинами, которые попались на незаконной рыбалке: они выловили в Оби редких рыб при помощи запрещённой снасти.

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