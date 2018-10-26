Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо

ДТП произошло на перекрёстке с Советским шоссе

Авария случилась недалеко от дома № 87 на улице Петухова
Авария случилась недалеко от дома № 87 на улице Петухова


Ночью 26 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Almera и Hyundai Solaris — в аварии пострадали четыре человека.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 0:40. 


«Водитель 1977 года рождения на автомобиле Nissan Almera следовал по улице Петухова со стороны 18 Бронного переулка в сторону Советского шоссе. В пути следования напротив дома № 87 по улице Петухова произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1985 года рождения. Водитель Hyundai двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова. После аварии Nissan Almera наехал на металлическое ограждение», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, в результате аварии пострадал водитель «Ниссана»: у него диагностировали открытый перелом лучезапястного сустава и увезли в больницу № 34.


«Также пострадал пассажир "Ниссана" 1983 года рождения, который госпитализирован с закрытым переломом правого колена. У другого пассажира Nissan Almera 1983 года рождения ушибы и ссадины головы, он отказался от госпитализации. И третий пассажир "Ниссана", который с ушибами и ссадинами головы также отказался от госпитализации», — добавил Владислав Савченков.


Вечером 25 октября серьёзная авария произошла на улице Георгия Колонды. После в Госавтоинспекции рассказали, что в аварии пострадали четыре человека.

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