Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо
ДТП произошло на перекрёстке с Советским шоссе
Ночью 26 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Almera и Hyundai Solaris — в аварии пострадали четыре человека.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 0:40.
«Водитель 1977 года рождения на автомобиле Nissan Almera следовал по улице Петухова со стороны 18 Бронного переулка в сторону Советского шоссе. В пути следования напротив дома
По его словам, в результате аварии пострадал водитель «Ниссана»: у него диагностировали открытый перелом лучезапястного сустава и увезли в больницу
«Также пострадал пассажир "Ниссана" 1983 года рождения, который госпитализирован с закрытым переломом правого колена. У другого пассажира Nissan Almera 1983 года рождения ушибы и ссадины головы, он отказался от госпитализации. И третий пассажир "Ниссана", который с ушибами и ссадинами головы также отказался от госпитализации», — добавил Владислав Савченков.
Вечером 25 октября серьёзная авария произошла на улице Георгия Колонды. После в Госавтоинспекции рассказали, что в аварии пострадали четыре человека.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым