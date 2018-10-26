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Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на Георгия Колонды

В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека

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    На месте аварии работали спасатели МАСС и врачи скорой помощи

    В Госавтоинспекции рассказали о травмах и обстоятельствах вечерней аварии на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — в ДТП пострадали четыре человека.

    По данным ГИБДД, авария случилась около 22:30 недалеко от дома № 4к1 на улице Ляпидевского.

    «Водитель 1983 года рождения на автомобиле Nissan Sunny следовал по улице Георгия Колонды со стороны Фадеева, с левым поворотом на улицу Светлановскую, в сторону улицы Падунской. В пути следования он совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, под управлением водителя 1981 года рождения, который следовал по улице Георгия Колонды со стороны Красного проспекта в сторону Фадеева. После удара автомобиль Hyundai совершил наезд на металлическое ограждение», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

    Авария случилась недалеко от остановки «Ляпидевского»

    По его словам, в результате ДТП пострадал водитель и пассажир Hyundai Elantra: у водителя диагностировали ушиб грудной клетки и мягких тканей головы, а у пассажира 1983 года — ушиб области плечевого сустава, травма шейного одела позвоночника и ушиб мягких тканей головы.

    «Также пострадал пассажир Nissan Sunny 1988 года рождения, который с сотрясением головного мозга госпитализирован в ГКБ № 1. Четвёртый пострадавший — водитель "Ниссана", который с контузией обоих глаз доставлен в больницу, но в последующем он отказался от госпитализации», — добавил Владислав Савченков.

    Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

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    КОММЕНТАРИИ (13) Обсудить
    игрушки для взрослых
    26 окт 2018 в 09:43
    +10 -4
    А встречные машины пропускать водителя "Ниссана" не учили? Наберут автохлама и ездят, как попало. Из-за таких вот и опасно работать в такси!
    Макс_Т
    26 окт 2018 в 10:23
    +6 -1
    Вчера вечером снег был?! О_о
    Я чего то пропустил...
    Оля
    26 окт 2018 в 10:09
    +1 -5
    контузия обоих глаз.. это как?
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