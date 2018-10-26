В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на Георгия Колонды

В Госавтоинспекции рассказали о травмах и обстоятельствах вечерней аварии на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — в ДТП пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД, авария случилась около 22:30 недалеко от дома № 4к1 на улице Ляпидевского.

«Водитель 1983 года рождения на автомобиле Nissan Sunny следовал по улице Георгия Колонды со стороны Фадеева, с левым поворотом на улицу Светлановскую, в сторону улицы Падунской. В пути следования он совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, под управлением водителя 1981 года рождения, который следовал по улице Георгия Колонды со стороны Красного проспекта в сторону Фадеева. После удара автомобиль Hyundai совершил наезд на металлическое ограждение», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.