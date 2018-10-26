В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на Георгия Колонды

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На месте аварии работали спасатели МАСС и врачи скорой помощи
В Госавтоинспекции рассказали о травмах и обстоятельствах вечерней аварии на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — в ДТП пострадали четыре человека.
По данным ГИБДД, авария случилась около 22:30 недалеко от дома
«Водитель 1983 года рождения на автомобиле Nissan Sunny следовал по улице Георгия Колонды со стороны Фадеева, с левым поворотом на улицу Светлановскую, в сторону улицы Падунской. В пути следования он совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, под управлением водителя 1981 года рождения, который следовал по улице Георгия Колонды со стороны Красного проспекта в сторону Фадеева. После удара автомобиль Hyundai совершил наезд на металлическое ограждение», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, в результате ДТП пострадал водитель и пассажир Hyundai Elantra: у водителя диагностировали ушиб грудной клетки и мягких тканей головы, а у пассажира 1983 года — ушиб области плечевого сустава, травма шейного одела позвоночника и ушиб мягких тканей головы.
«Также пострадал пассажир Nissan Sunny 1988 года рождения, который с сотрясением головного мозга госпитализирован в ГКБ
Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова
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