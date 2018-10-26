Опять пополнение: у усатых обезьян в Новосибирском зоопарке родились детёныши

Накануне детёныши показались посетителям зоопарка

У императорских тамаринов родилось двое детёнышей
У императорских тамаринов родилось двое детёнышей


Жительница Новосибирска Анна Новикова сфотографировала детёнышей императорских тамаринов и игрунок, которые недавно появились на свет в Новосибирском зоопарке.


Сибирячка пояснила, что впервые новорожденные попали в кадр в субботу, 20 октября.


У императорских тамаринов чаще всего рождается по два детеныша. При этом большую часть времени малышей носит на спине самец, к матери они перебираются только на время кормления. Первые детёныши родились у приматов в 2016 году.


Видео Анны Новиковой


«У императорских тамаринов два малыша. А у игрунок — пятеро», — пояснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Анна Новикова.


Первые игрунки появились в Новосибирском зоопарке в 1988 году. Они приехали в Новосибирск из Хельсинки. Первое потомство приматы дали спустя год, в 1989 году.


Видео Анны Новиковой


Недавно Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал в группе «ВКонтакте» документальный фильм «Мой путь» о жизни и работе директора. Публикация фильма приурочена ко дню рождения бывшего руководителя зоопарка — 23 октября Ростиславу Александровичу исполнилось бы 78 лет.

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