Опять пополнение: у усатых обезьян в Новосибирском зоопарке родились детёныши

У императорских тамаринов родилось двое детёнышей





Жительница Новосибирска Анна Новикова сфотографировала детёнышей императорских тамаринов и игрунок, которые недавно появились на свет в Новосибирском зоопарке.





Сибирячка пояснила, что впервые новорожденные попали в кадр в субботу, 20 октября.





У императорских тамаринов чаще всего рождается по два детеныша. При этом большую часть времени малышей носит на спине самец, к матери они перебираются только на время кормления. Первые детёныши родились у приматов в 2016 году.





Видео Анны Новиковой





«У императорских тамаринов два малыша. А у игрунок — пятеро», — пояснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Анна Новикова.







Первые игрунки появились в Новосибирском зоопарке в 1988 году. Они приехали в Новосибирск из Хельсинки. Первое потомство приматы дали спустя год, в 1989 году.





Видео Анны Новиковой





Недавно Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал в группе «ВКонтакте» документальный фильм «Мой путь» о жизни и работе директора. Публикация фильма приурочена ко дню рождения бывшего руководителя зоопарка — 23 октября Ростиславу Александровичу исполнилось бы 78 лет.