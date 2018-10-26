Жив и здоров: под Новосибирском нашли пропавшего подростка в синей куртке
12-летнего Александра Будникова нашли на железнодорожной платформе
Под Новосибирском завершились поиски 12-летнего Александра Будникова, который пропал 25 октября в Искитимском районе Новосибирской области. В день исчезновения школьник поругался с учителем.
О том, что Александр нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ночью 26 октября.
«Нашли на соседней от Лебедевки железнодорожной платформе. Он там сидел. Ребёнка опознали, передали родителям. С ним всё хорошо», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
В начале прошлой недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова