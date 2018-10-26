Жив и здоров: под Новосибирском нашли пропавшего подростка в синей куртке

Школьника передали родителям





Под Новосибирском завершились поиски 12-летнего Александра Будникова, который пропал 25 октября в Искитимском районе Новосибирской области. В день исчезновения школьник поругался с учителем.





О том, что Александр нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ночью 26 октября.





«Нашли на соседней от Лебедевки железнодорожной платформе. Он там сидел. Ребёнка опознали, передали родителям. С ним всё хорошо», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





В начале прошлой недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.

