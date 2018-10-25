На Георгия Колонды столкнулись две иномарки: на месте работает скорая

На место аварии приехали спасатели МАСС и скорая помощь

На месте работают спасатели МАСС





Вечером 25 октября на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска в ДТП сошлись несколько автомобилей — на месте работают врачи скорой помощи.





На месте аварии работают спасатели МАСС





По информации корреспондентов НГС с места событий, авария случилась около 22:30.



«Столкнулись две машины. Пострадавших двое. Водитель и пассажир с Яндекс.Такси из автомобиля "Хёндай" пострадали. Также травмы получил водитель автомобиля Nissan. Все живы, но доставлены в ГКБ № 1 . Обстоятельства аварии пока никто рассказать не может», — сообщают наши корреспонденты с места аварии.





По предварительным данным, в аварии пострадали три человека





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о столкновении подтвердили.







По информации полиции, на улице Георгия Колонды столкнулись две иномарки





«Столкновение двух иномарок. По предварительной информации, может быть трое пострадавших. Более точная информация будет только утром», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.





В аварии пострадали два человека





По информации корреспондентов НГС, водитель автомобиля Nissan не пострадал. Он находится в шоковом состоянии





Врачи скорой помощи увезли с места аварии трёх человек





Всех пострадавших увезли в ГКБ № 1





Оба автомобиля получили значительные повреждения





Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

