На Георгия Колонды столкнулись две иномарки: на месте работает скорая

На место аварии приехали спасатели МАСС и скорая помощь

На месте работают спасатели МАСС
На месте работают спасатели МАСС


Вечером 25 октября на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска в ДТП сошлись несколько автомобилей — на месте работают врачи скорой помощи. 


На месте аварии работают спасатели МАСС
На месте аварии работают спасатели МАСС


По информации корреспондентов НГС с места событий, авария случилась около 22:30.

«Столкнулись две машины. Пострадавших двое. Водитель и пассажир с Яндекс.Такси из автомобиля "Хёндай" пострадали. Также травмы получил водитель автомобиля Nissan. Все живы, но доставлены в ГКБ № 1. Обстоятельства аварии пока никто рассказать не может», — сообщают наши корреспонденты с места аварии.


По предварительным данным, в аварии пострадали три человека
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о столкновении подтвердили. 


По информации полиции, на улице Георгия Колонды столкнулись две иномарки
По информации полиции, на улице Георгия Колонды столкнулись две иномарки


«Столкновение двух иномарок. По предварительной информации, может быть трое пострадавших. Более точная информация будет только утром», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД. 


В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека


По информации корреспондентов НГС, водитель автомобиля Nissan не пострадал. Он находится в шоковом состоянии 
По информации корреспондентов НГС, водитель автомобиля Nissan не пострадал. Он находится в шоковом состоянии 


Врачи скорой помощи увезли с места аварии трёх человек
Врачи скорой помощи увезли с места аварии трёх человек


Всех пострадавших увезли в ГКБ № 1
Всех пострадавших увезли в ГКБ № 1


Оба автомобиля получили значительные повреждения
Оба автомобиля получили значительные повреждения


Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

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