На Георгия Колонды столкнулись две иномарки: на месте работает скорая
На место аварии приехали спасатели МАСС и скорая помощь
Вечером 25 октября на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска в ДТП сошлись несколько автомобилей — на месте работают врачи скорой помощи.
По информации корреспондентов НГС с места событий, авария случилась около 22:30.
«Столкнулись две машины. Пострадавших двое. Водитель и пассажир с Яндекс.Такси из автомобиля "Хёндай" пострадали. Также травмы получил водитель автомобиля Nissan. Все живы, но доставлены в ГКБ
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о столкновении подтвердили.
«Столкновение двух иномарок. По предварительной информации, может быть трое пострадавших. Более точная информация будет только утром», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.
Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.
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Александр Сильченко, Алёна Истомина
Фото Алёны Истоминой (1, 2), Александра Ощепкова (3–9)