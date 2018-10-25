Под Новосибирском ищут школьника в синей куртке: он не вернулся домой после ссоры с учителем
К поискам пропавшего присоединились добровольцы «Лиза Алерт»
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 12-летнего Александра Будникова, который пропал 25 октября в Искитимском районе Новосибирской области.
Подросток ушёл из дома в селе Лебедевка. Сейчас волонтёры готовятся к поискам школьника.
«Ушёл сегодня из деревни Лебедёвка Искитимского района области после ссоры с учителем. Пока это всё, что известно. <…> Выезд сейчас будет», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Александра Будникова около 140 см. У него среднее телосложение и светлые волосы. Глаза карие. В день исчезновения школьник был одет в ярко-синюю куртку, бирюзовое трико, чёрные брюки, яркие кроссовки. На голове у него была синяя шапка.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 800 700–54–52 или 112.
В начале прошлой недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.
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Александр Сильченко
Фото lizaalert.org