Новосибирская область заняла 60-е место в рейтинге любвеобильности

Аналитики компании Brand Analytics проанализировали соцсети жителей регионов

Специалисты проанализировали 1,5 миллиона сообщений в социальных сетях
Специалисты проанализировали 1,5 миллиона сообщений в социальных сетях


Компания Brand Analytics составила рейтинг любвеобильности регионов России по сообщениям пользователей в социальных сетях — Новосибирск занял 60-е место.


Аналитики проанализировали русскоязычные упоминания о любви и ненависти, написанные от первого лица в настоящем времени (например, «я люблю» или «я ненавижу»).

«За 2 недели было проанализировано 437 млн публичных постов и комментариев из России в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах. <…> Из анализа были исключены репосты и рекламные сообщения. В результате сообщений, <…> отвечающих критериям анализа, осталось 1,5 млн, 81,3% сообщений — признания в любви, и только 18,7% — о ненависти», — говорится в сообщении.


Во всех регионах «индекс любви» (соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти») колеблется от 2,5 до 5,3.


Новосибирская область заняла в рейтинге любвеобильности только 60-е место — с показателем 4,35.


В тройке лидеров рейтинга: Республика Калмыкия (5,3), Краснодарский край (5,23) и Республика Мордовия (5,22). Самым нелюбвеобильным регионом стала Республика Саха (Якутия) с показателем 2,5.


В конце прошлого года Новосибирск вошел в топ-10 самых перспективных городов России. А недавно новосибирская группа «Буерак» выпустила клип на песню «Нет любви»

Прочтений: 699

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено