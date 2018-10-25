Новосибирская область заняла 60-е место в рейтинге любвеобильности

Специалисты проанализировали 1,5 миллиона сообщений в социальных сетях





Компания Brand Analytics составила рейтинг любвеобильности регионов России по сообщениям пользователей в социальных сетях — Новосибирск занял 60-е место.







Аналитики проанализировали русскоязычные упоминания о любви и ненависти, написанные от первого лица в настоящем времени (например, «я люблю» или «я ненавижу»).



«За 2 недели было проанализировано 437 млн публичных постов и комментариев из России в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах. <…> Из анализа были исключены репосты и рекламные сообщения. В результате сообщений, <…> отвечающих критериям анализа, осталось 1,5 млн, 81,3% сообщений — признания в любви, и только 18,7% — о ненависти», — говорится в сообщении.







Во всех регионах «индекс любви» (соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти») колеблется от 2,5 до 5,3.





Новосибирская область заняла в рейтинге любвеобильности только 60-е место — с показателем 4,35.





В тройке лидеров рейтинга: Республика Калмыкия (5,3), Краснодарский край (5,23) и Республика Мордовия (5,22). Самым нелюбвеобильным регионом стала Республика Саха (Якутия) с показателем 2,5.







В конце прошлого года Новосибирск вошел в топ-10 самых перспективных городов России. А недавно новосибирская группа «Буерак» выпустила клип на песню «Нет любви».