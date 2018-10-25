Благодарность до небес: мэру Локтю вручили грамоту с подписью Кобзона

Так его отблагодарили за верность традициям комсомола

На этой неделе мэр Анатолий Локоть посадил аллею рябин на Комсомольском проспекте





Вечером 25 октября в киноконцертном комплексе имени Маяковского мэру Новосибирска Анатолию Локтю вручили благодарность — помимо секретарей ВЛКСМ на ней стоит подпись знаменитого певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер в Москве 30 августа.





Благодарность за верность комсомольским традициям и искреннее отношение к комсомольскому братству Анатолию Локтю вручил сегодня представитель международного оргкомитета «Комсомолу-100». «Мы хотели бы вручить эту грамоту оргкомитету "Комсомолу-100" города Новосибирска и, в частности, Анатолию Евгеньевичу, как главе оргкомитета», — сказали Локтю на сцене кинотеатра Маяковского при вручении благодарности. Оперативно уточнить имя и должность дарителя грамоты корреспонденту НГС не удалось.





Благодарность была подписана певцом Иосифом Кобзоном, а также первыми секретарями ЦК ВЛКСМ Виктором Мишиным (занимал должность с 1982 по 1986 годы. — Прим. ред.), Евгением Тяжельниковым (занимал должность с 1968 по 1977 годы. — Прим. ред.) и председателем Госкомитета СССР по делам издательств Борисом Пастуховым.





Благодарность подписана деятелями советской России





Кроме благодарности Локтю подарили книгу «Главное, ребята, сердцем не стареть», посвящённую комсомолу Новосибирской области 1960–1980-х годов.





Во вторник, 23 октября, мэр Новосибирска приехал на Северо-Чемской в резиновых сапогах — там высаживали аллею из 100 рябин, которую тоже посвятили вековому юбилею ВЛКСМ.