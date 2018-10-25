Благодарность до небес: мэру Локтю вручили грамоту с подписью Кобзона

Так его отблагодарили за верность традициям комсомола

На этой неделе мэр Анатолий Локоть посадил аллею рябин на Комсомольском проспекте
На этой неделе мэр Анатолий Локоть посадил аллею рябин на Комсомольском проспекте


Вечером 25 октября в киноконцертном комплексе имени Маяковского мэру Новосибирска Анатолию Локтю вручили благодарность — помимо секретарей ВЛКСМ на ней стоит подпись знаменитого певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер в Москве 30 августа.


Благодарность за верность комсомольским традициям и искреннее отношение к комсомольскому братству Анатолию Локтю вручил сегодня представитель международного оргкомитета «Комсомолу-100». «Мы хотели бы вручить эту грамоту оргкомитету "Комсомолу-100" города Новосибирска и, в частности, Анатолию Евгеньевичу, как главе оргкомитета», — сказали Локтю на сцене кинотеатра Маяковского при вручении благодарности. Оперативно уточнить имя и должность дарителя грамоты корреспонденту НГС не удалось.


Благодарность была подписана певцом Иосифом Кобзоном, а также первыми секретарями ЦК ВЛКСМ Виктором Мишиным (занимал должность с 1982 по 1986 годы. — Прим. ред.), Евгением Тяжельниковым (занимал должность с 1968 по 1977 годы. — Прим. ред.) и председателем Госкомитета СССР по делам издательств Борисом Пастуховым.


Благодарность подписана деятелями советской России
Благодарность подписана деятелями советской России


Кроме благодарности Локтю подарили книгу «Главное, ребята, сердцем не стареть», посвящённую комсомолу Новосибирской области 1960–1980-х годов.


Во вторник, 23 октября, мэр Новосибирска приехал на Северо-Чемской в резиновых сапогах — там высаживали аллею из 100 рябин, которую тоже посвятили вековому юбилею ВЛКСМ.

Прочтений: 1331

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено