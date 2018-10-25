Audi раскрыла цены на свой главный джип Q8 с тремя экранами

Q8 — флагман во внедорожной линейке Audi





Компания Audi рассекретила цены на новый флагманский внедорожник Q8 — цены доступны в конфигураторе на сайте Audi.





Стоимость автомобиля с 3-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 340 л.с. стартует от 5 173 655 рублей. Audi Q8 представляет собой купеобразный кроссовер — такого типа автомобилей у марки еще не было.





В продуктовой линейке Q8 располагается выше известного Q7, который стоит от 4,61 миллиона.





«Ориентировочно это будет ноябрь, автомобили будут в наличии. Там уже новые технологи, другой уже салон, три экрана, сенсорные функции. Уже другой класс автомобиля, очень шикарный автомобиль», — рассказали в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Audi в Новосибирске.





У кузова Q8 купеобразный профиль





Q8 — абсолютно новая разработка как по технике, так и по дизайну. Здесь будет радиаторная решетка нового типа, безрамочные двери, высокая подоконная линия, слитая в единую линию задняя оптика. Для автомобиля доступны пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, полноуправляемое шасси и постоянный полный привод.





В салоне три цифровых экрана





В салоне три цифровых экрана — приборная панель, дисплей мультимедийной системы, дисплей климатического блока. Руль имеет мощный скос снизу.





Конкурировать Audi Q8 будет с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.





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