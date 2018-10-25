Зоопарк выпустил документальный фильм о Ростиславе Шило
Съёмки фильма закончились за несколько месяцев до смерти легендарного руководителя зоопарка
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал в группе «ВКонтакте» документальный фильм «Мой путь» о жизни и работе директора.
Публикация фильма приурочена ко дню рождения бывшего руководителя зоопарка — 23 октября Ростиславу Александровичу исполнилось бы 78 лет.
В полуторачасовом фильме рассказывается о родителях, братьях и сёстрах Ростислава Шило, о том, как строился и развивался зоопарк в Новосибирске. В ленту вошло много архивных съёмок и интервью.
«Последние съёмки были в конце 2015 года, но работали над фильмом уже после смерти Ростислава Александровича», — рассказали в видеокомпании CHERNOVFILM, которая занималась съёмками.
Ростислав Шило умер в апреле 2016 года после тяжёлой болезни — неожиданная новость о его смерти шокировала горожан. Друзья и коллеги вспомнили самые трогательные и важные моменты общения с ним.
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Дарья Януш
Фото на превью из архива НГС
Видео Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило