Зоопарк выпустил документальный фильм о Ростиславе Шило

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал в группе «ВКонтакте» документальный фильм «Мой путь» о жизни и работе директора.





Публикация фильма приурочена ко дню рождения бывшего руководителя зоопарка — 23 октября Ростиславу Александровичу исполнилось бы 78 лет.



В полуторачасовом фильме рассказывается о родителях, братьях и сёстрах Ростислава Шило, о том, как строился и развивался зоопарк в Новосибирске. В ленту вошло много архивных съёмок и интервью.







Многие интервью сняты за несколько месяцев до кончины Ростислава Шило



«Последние съёмки были в конце 2015 года, но работали над фильмом уже после смерти Ростислава Александровича», — рассказали в видеокомпании CHERNOVFILM, которая занималась съёмками.



Ростислав Шило умер в апреле 2016 года после тяжёлой болезни — неожиданная новость о его смерти шокировала горожан. Друзья и коллеги вспомнили самые трогательные и важные моменты общения с ним.