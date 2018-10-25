Зоопарк выпустил документальный фильм о Ростиславе Шило

Съёмки фильма закончились за несколько месяцев до смерти легендарного руководителя зоопарка

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал в группе «ВКонтакте» документальный фильм «Мой путь» о жизни и работе директора. 


Публикация фильма приурочена ко дню рождения бывшего руководителя зоопарка — 23 октября Ростиславу Александровичу исполнилось бы 78 лет.

В полуторачасовом фильме рассказывается о родителях, братьях и сёстрах Ростислава Шило, о том, как строился и развивался зоопарк в Новосибирске. В ленту вошло много архивных съёмок и интервью.


Многие интервью сняты за несколько месяцев до кончины Ростислава Шило 


«Последние съёмки были в конце 2015 года, но работали над фильмом уже после смерти Ростислава Александровича», — рассказали в видеокомпании CHERNOVFILM, которая занималась съёмками.

Ростислав Шило умер в апреле 2016 года после тяжёлой болезни — неожиданная новость о его смерти шокировала горожан. Друзья и коллеги вспомнили самые трогательные и важные моменты общения с ним.

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