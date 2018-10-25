Шесть десятков дольщиков вышли на пикет на Красном проспекте

Дольщики просят власти обратить внимание на свою проблему





Сегодня вечером около 60 дольщиков «ПТК-30» собрались на пикет в сквере Крячкова у стоквартирного дома в центре Новосибирска.





«Мы снова призываем власти обратить внимание на нашу проблему, потому что после того, как руководство нашего застройщика было арестовано...<…> И до этого вопрос стоял достаточно остро. Но [совледелец "ПТК-30"] Коновалов пытался решить вопрос, пытался получить разрешение на дома. А здесь ситуация вообще застыла в непонятной плоскости. Поэтому мы напоминаем властям о себе и хотим подчеркнуть, чтобы они нашей проблемой занялись плотнее. Потому что пока мы не услышали никаких конкретных предложений о том, как будет решаться вопрос с достройкой домов», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Анна Ракитина.





В марте новосибирцы вышли сразу на два пикета





О проблемах в группе компаний «ПТК-30» стало известно в прошлом году — тогда начали бастовать рабочие на её стройплощадках. В сентябре совладельцы компаний группы Владимир и Антон Коноваловы были задержаны и отправлены в СИЗО.