Пробка во все стороны: у «Ауры» погасли светофоры
Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку Ипподромской и Военной
Днём 25 октября на перекрёстке улиц Ипподромской и Военной на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 17:13. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Заявка поступила недавно. Бригада выехала, причина устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 17:30 не превышала 5 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)