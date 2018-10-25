Пробка во все стороны: у «Ауры» погасли светофоры

Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку Ипподромской и Военной

На место выехали специалисты СМЭУ
На место выехали специалисты СМЭУ


Днём 25 октября на перекрёстке улиц Ипподромской и Военной на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска погасли светофоры.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 17:13. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«Заявка поступила недавно. Бригада выехала, причина устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 17:30 не превышала 5 км/ч.


Из-за неработающего светофора на Ипподромской собралась глухая пробка
Из-за неработающего светофора на Ипподромской собралась глухая пробка


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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